“Quiero buscar el título y ser campeón goleador con FAS”

Irvin Herrera firmó contrato por seis meses con el FAS y quedó con la misión de recuperar el olfato goleador. Aseguró que llega al cuadro tigrillo para convertirse en campeón goleador y reivindicarse del año irregular que vivió en el New York Cosmos de la NASL.

¿Qué sensaciones tenés de llegar al FAS?

Primeramente quiero agradecerle a Dios por darme esta oportunidad. Muy contento. Sé la historia y lo que significa para mucha gente este equipo. Contento porque voy a vestir esta camisa y decirles que siempre voy a dar el 100 por de mí, dentro o fuera de la cancha, mientras esté vistiendo esta camiseta.

Este año no tuviste la actuación que esperabas en el New York Cosmos. Supongo que querés reivindicarte en FAS...

Sí, platicaron conmigo sobre eso. Estoy agradecido por la oportunidad de haberme tomado en cuenta a mí. No fue un buen año para mí este 2017, por lesiones, no vi muchos minutos. Pero por algo pasan las cosas. Primero Dios que este año sea de bendición y el próximo nos vaya bien, no solo a mí, sino al equipo para llegar a esa copa que tanto desean los aficionados y el club.

¿Tenés una meta de goles para el campeonato que se viene?

Cuando yo estuve con Santa Tecla metí 11 goles, así que espero rebasar esa meta y si Dios quiere y se da, espero conseguir el título de campeón goleador. Lo único que busco es ayudar al equipo, no importa si con goles o asistencias. Solo espero dar mi aporte las metas que queremos.

¿Cómo ves el nuevo proyecto del FAS para el Clausura 2018?

Este equipo puede hacer muchas cosas. La verdad es que tuve la oportunidad de ver tres de los últimos partidos del equipo el torneo pasado y no se vieron mal. Hicieron muchas cosas buenas. Se ve que los jugadores que tienen pueden aportar mucho. Lo que me dijeron fue que necesitaban reforzar la delantera para estar completos y conseguir lo que han querido, que es otra copa más.

¿Cómo se dio tu llegada al FAS?

Yo tengo amigos en el equipo, Maldonado es uno de mis mejores amigos. Venimos a verlo contra Águila. Mi esposa es aficionada al FAS y venimos a pasarla bien un rato. No tenía en mente que ellos me iba a decir algo. No había hablado nada antes, solo había entrenado con el Santa Tecla. Pero ya entonces que me dijeron, me puse a pensar que sería bonito regresar aunque sea seis meses al país y poder volver a jugar. FAS no era el único interesado.

Tenías más ofertas...

Sí, tenía ofertas de Sonsonate, Chalatenango, Dragón y Santa Tecla. Pero al final vi lo que me iba a ayudar más y lo que yo pensaba que iba a ser lo mejor para mí y mi familia y vine acá.

¿Firmaste por seis meses a petición tuya o porque el equipo así lo decidió?

No, yo lo decidí así. Quiero buscar otra chance afuera del país. No pienso en venir a quedarme acá para siempre. Solo que este año tuve un mal año y así no habría equipos de afuera buscándome. Así que yo busqué venir acá, sería una bonita oportunidad para levantarme y agarrar confianza de nuevo y llegar al 100 por ciento con mi familia. Esperemos que sea un buen año.