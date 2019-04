''Quiero enseñar lo que aprendí del fútbol''

La Dirección General de Centros Penales inauguró los II Juegos Deportivos Penitenciarios en el estadio Jorge "Mágico" González. La actividad durará tres días y participa el Santa Tecla FC con el equipo sub-17 y reserva. Fotos: EL GRÁFICO, Víctor Zelada Uceda.

