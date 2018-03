Quiero jugar lo más que pueda”

Lee también

Roberto Domínguez, jugador de Santa Tecla, sobrepasó en el Clausura 2017 los 100 partidos en la primera división. El defensor admitió su satisfacción con la cifra, pero sueña en grande y asegura que apuesta por una carrera larga, que le permita, por qué no, llegar hasta los 500 juegos en el circuito mayor.Concentración. Mantuvimos el cero. Cuando se consigue un gol te da el resultado. Mantener la concentración en los partidos es fundamental para conseguir buenos resultados.En realidad no. Son números que quedan atrás. Torneo nuevo; partido nuevo. Nada está escrito. Ellos tienen su historia y hay que respetarla. En la cancha las estadísticas quedan fuera.Feliz porque es una cifra que no cualquiera los tiene. Espero seguir sumando y llegar hasta donde pueda. Si puedo batir un récord, sería mejor.A los 500. Si se puede más, más. La clave será trabajar. Si no se hace, se pierde la titularidad y con ello se pierde ritmo de juego. Se trata de trabajar para ver actividad el fin de semana.Quiero seguir jugando como titular. También quiero crecer futbolísticamente y a nivel personal. Eso me ayudaría bastante para estar con la selección.Vienen más torneos, más procesos. Vienen mejores cosas. Espero este año pueda salir al extranjero.