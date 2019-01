“Quiero que sea domingo para debutar en Alianza”

Para el delantero Irvin Herrera portar la camiseta del Alianza representa en su carrera deportiva un logro personal, tras jugar previamente con el Santa Tecla y el FAS.

Herrera debutó hace ya cuatro años y ganó su única estrella de campeón con los pericos. Su paso por el FAS, sin embargo, estuvo más lleno de obstáculos que de alegrías, por una dura lesión.

Ahora, el sonsonateco de 27 años desea escribir su propia historia en la interna del Alianza, de la mano de uno de sus técnicos en la selección mayor y con jugadores que conoce a fondo.

¿Qué sensaciones manejás por tu posible debut en Alianza ante Limeño el domingo en el Cuscatlán?

La verdad me encuentro feliz, muy contento por mi posible debut el domingo con Alianza, ya llegó mi Certificado de Transferencia Internacional (CTI) que me permite jugar en la liga; lastimosamente ese documento no llegó la semana pasada, lo estuve esperando ya que guardaba esperanzas que podría debutar ante Sonsonate.

¿Hay ansiedad por debutar con la camiseta blanca?

Estoy ansioso por jugar con Alianza, deseo demostrar que tengo la capacidad física y mental de poder jugar en este equipo y ayudar al grupo, que para eso me han traído. El grupo se mira bien y ya quiero que sea domingo (jugarán ante el Limeño).

¿Cómo ha sido tu período de adaptación en las filas del Alianza?

Considero que ha sido buena. Como lo he dicho antes, sabía que no sería difícil mi adaptación ya que conozco a muchos de sus jugadores; con el profesor Rodríguez conozco su manera de dirigir ya que he estado con él en la selección nacional. En los entrenos me he sentido bien, me he entendido con todos en la cancha y en el camerino, muy contento... porque te hacen sentir en familia.

Entonces, ¿habrá alguna similitud de funciones hechas en su momento en la selección ahora estando en Alianza?

Con el profesor Rodríguez estuve en la selección hace tiempo, cuando enfrentamos a Curazao, pero ahora que tendremos más tiempo en Alianza sabré mejor lo que él quiere en la parte técnica y táctica, conocer mejor sus ideas, platicar más con él y saber qué funciones puedo hacer para aportar mejor al equipo.

¿En qué posición te sentís más cómodo en el campo de juego, como puntero o como centro delantero?

Todos saben que mi posición real dentro de la cancha es de centro delantero, no importa si juego solo o con dos adelante, depende mucho de la idea táctica del entrenador. Pero a uno le gusta jugar más con ayuda arriba, con un compañero más que te aporte me siento con mayor libertad, ya que la defensa rival no solo se enfoca en uno... pero sea como sea voy a tratar hacer de la mejor manera.

¿Sería bueno sumar tus primeros minutos con Alianza en el Cuscatlán?

Es cierto, eso es bueno para todos, poder debutar en casa frente a una gran afición, poder demostrarles que tengo la capacidad de portar esta camiseta y primero Dios se me den las cosas en el torneo, cumplir con mis metas personales y las metas que tiene el equipo de llegar a la final y poder alzar la copa 14 del equipo en la liga.

El domingo llega el Limeño, un equipo que no ha perdido con Alianza en sus últimas dos visitas al Cuscatlán...

Es verdad, siempre uno piensa en los partidos (hechos) atrás pero ahora es otra historia, es otro torneo, por eso nos estamos preparando bien para ese partido y afinar los últimos errores que cometimos el pasado sábado ante Sonsonate, aunque no fueron muchos. Logramos traernos los tres puntos y trataremos de hacer lo mismo ante un Limeño que se ha reforzado bien y que siempre lucha en los 90 minutos de partido.

¿Qué ha platicado contigo el profesor Jorge Rodríguez?

Desde un principio me dijo que me sienta a gusto, que me sienta bien, que dé lo que puedo dar al equipo, que demuestre las capacidades que tengo, que ellos como cuerpo técnico tienen mucha confianza en mí al igual que los jugadores. Son palabras que valoro, ya que son cosas que te permiten empezar el torneo con mucha confianza, viniendo desde la parte de arriba del cuerpo técnico.