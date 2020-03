Quique Setién: "La victoria la merecíamos a pesar de que hemos sufrido"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, aseguró que su equipo mereció llevarse los tres puntos ante la Real Sociedad (1-0), si bien admitió que sufrió para conseguirlos.

En la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou, el preparador cántabro negó que su equipo esté pasando por un bache en el juego y achacó las dificultades para sumar los tres puntos al nivel de su rival y a la falta de gol.

"Estoy muy contento por la victoria después de una derrota dolorosa. Nos permite estar líderes. La victoria la merecíamos a pesar de que hemos sufrido. No permitirá estar más tranquilos y estar ahí", resumió.

En este sentido, elogió el nivel futbolístico de la Real Sociedad: "Cada día hay más igualdad en el fútbol. Hoy la Real tenía cuatro o cinco futbolistas que perfectamente podrían jugar en el Barcelona, y esto complica a los equipos grandes".

Pese a las dificultades que tuvo su equipo especialmente en la segunda parte -"hemos perdido algo de fe o confianza", reconoció-, el técnico del equipo azulgrana acabó satisfecho con el fútbol de sus jugadores.

"Veo al equipo bastante bien, también he tenido en cuenta durante la semana al rival que teníamos enfrente. Ganó en el Bernabéu 2-4 con mucha claridad. En la segunda parte ha habido una fase que hemos sufrido, pero les hemos creado siete u ocho ocasiones. Dependemos ahora del acierto, pero en muchos momentos del partido somos superiores al rival", opinó.

La mala puntería, como ya sucedió en la rueda de prensa previa, es, según el técnico, el elemento que le está faltando al Bara para ganar los partido con más claridad.

"Esto son rachas y no es normal. En el Bernabéu creamos siete ocasiones de gol y hoy también, y hemos conseguido solo un gol. Cuando estás con la suerte de lado las metes, pero esto no me preocupa porque lo importante es generar ocasiones", insistió. EFE