Racing Juniors logró presentar finiquitos ante la FESFUT

La dirigencia del equipo Racing Juniors de Armenia logró presentar el pasado martes 5 de mayo todos los finiquitos de sus jugadores y cuerpo técnico del torneo Clausura 2020 tras solventar su deuda salarial con su plantel gracias a la ayuda directa de sus aficionados y colaboradores, quienes realizaron el pasado domingo 3 de mayo una actividad gastronómica y también a la iniciativa de su junta directiva que preside la señora Rosa Iliana Trejo de Cerna quienes lograron realizar un préstamo bancario para completar el monto pendiente con sus jugadores y cuerpo técnico; así lo confirmó a Deportes LPG el señor Luis Marroquín, actual tesorero del equipo sonsonateco y representante suplente ante la segunda división profesional.

"Gracias a Dios se logró pagar a los jugadores y cuerpo técnico y así poder presentar ayer (martes) toda la documentación al departamento jurídico de la FESFUT y estamos listos para participar en el nuevo torneo el cual no sabemos si habrá o no campeonato en lo que resta este año o saber qué decisiones toma la liga y la FESFUT", comentó el dirigente del equipo de Armenia, que tras nueve partidos de la primera vuelta del torneo Clausura 2020 estaban ubicados en la segunda posición en el grupo A con 17 puntos, dos menos que el líder Once Lobos de Chalchuapa y los dos únicos equipos invictos de dicho grupo zonal.

Los finiquitos son una documentación indispensable de inscripción ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) de todo equipo que milite en cualquiera de las tres ligas profesionales de nuestro país y se obtienen cancelando los salarios con los jugadores. La FESFUT anunció el pasado 19 de marzo que ante la cancelación de los torneos Clausura 2020 en las tres ligas existentes que las directivas de los equipos del sector profesional debían de cancelar salarios a sus jugadores hasta el 20 de marzo.

El equipo de la ciudad de Armenia, que cumplirá el próximo 25 de junio 69 años de existencia en el fútbol nacional, había llamado mucho la atención de la prensa deportiva del país y especialmente de sus seguidores luego de solicitar abiertamente en un comunicado oficial el pasado 29 de abril a través de su página oficial en la red social de Facebook la ayuda económica para saldar la deuda salarial de su plantel y lograr así cumplir con el requerimiento federativo.

"El déficit era de $4,900 y se logró cubrir con la colaboración de los aficionados del equipo quienes se reunieron e hicieron una actividad para recaudar fondos y también gracias a la ayuda de la directiva del equipo quienes tuvimos que hacer un préstamo bancario a través del contacto de unos amigos a fin de poder cubrir el déficit", explicó Marroquín. "Fueron $2,700 lo que se logró prestar en el banco, el resto del dinero se obtuvo gracias a las actividades de los aficionados y de algunos colaboradores, los aficionados hicieron una barbacoa el pasado domingo 3 de mayo en una casa particular por la misma cuarentena domiciliaria que existe en el país ya que se entregaron los platos de comida a domicilio a fin de no contravenir lo de la cuarentena", destacó el tesorero del equipo amarillo y violeta.

SIN APOYO MUNICIPAL

El representante suplente del equipo sonsonateco ante la segunda división profesional lamentó el poco apoyo que el equipo armeniense recibe de parte de la alcaldía municipal de dicha ciudad y que la ayuda económica que reciben es simplemente simbólica ya que no cubre las necesidades que tiene el equipo amarillo y violeta.

"A la alcaldía se le solicitó ayuda para amortizar la deuda salarial con el plantel, lastimosamente el alcalde solamente nos entregó un cheque de $346.50 que era algo pendiente de entregar del mes de marzo, esa fue toda la ayuda del alcalde Carlos Molina, al menos ayer (martes) que nos entregaron ese cheque se logró cobrar y eso abonó para la deuda que teníamos. Lamentamos el poco apoyo de la alcaldía ya que somos un equipo referente de la ciudad de Armenia", indicó el dirigente armeniense. "Logramos ayer (martes) entregar los finiquitos y lo hemos solventado, tenemos planificado hacer otras actividades a fin de poder salir de la deuda bancaria lo más pronto posible para no tener problemas cuando se nos llame a inscribirnos en la nueva temporada", acotó.

Sobre la reestructuración que sufrirá el equipo sonsonateco para encarar el próximo torneo liguero, Luis Marroquín fue claro en decir que "hasta el momento ya platicamos con la presidente del equipo y por el momento se ha decidido que se le renovará el contrato al profesor Wilbert Aguilar a quien su contrato se le venció. Sobre el plantel hay como unos 10 jugadores a quienes se les terminó el contrato y se negociará con ellos para su renovación."