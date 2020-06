Rafa Burgos: "Quiero seguir jugando un año más"

Rafael Burgos se postuló hace dos semanas para candidato a diputado suplente. No quiere tener presiones de ningún partido político, por eso lo hará en esa condición, junto a la locutora Xenia Valle, que será la propietaria en esa fórmula.

Burgos cree que desde esa plataforma política puede ayudar a que el futbolista pueda aplicar a préstamos de vivienda y a otras prestaciones sociales. En ese sentido ya lleva camino avanzado como tesorero de ASOFUTPROES. Pero más allá de lo político, ahora, Burgos espera llegar a un acuerdo para jugar en un equipo de primera división, por un año más. Luego de eso colgará los tacos, porque viene lo de la diputación y el inicio de su formación como director técnico.

¿Por qué lanzarse ahora a la política?

No ha sido fácil esta decisión que tomé. Vengo desde hace un año que me propusieron esto. Yo estaba con ese pensamiento y muchas veces se lo pregunté a mi familia y la respuesta fue que lo pensara bien, que ya estaba grande. Mi familia está para apoyarme en lo que yo voy a emprender. Vamos a estar siempre con vos, em dijeron. Yo he estado en mi área y ahora soy parte de la directiva de ASOFUTPROES. Yo sé todo lo que pasa el futbolista y el atleta. Quiero ayudarle al futbolista, a todo atleta. En este momento, ya son cuatro meses que los jugadores no cobramos. No es posible que unos pocos jugadores vayan a cobrar 8 de los 12 meses del año. No es posible que en pretemporada a nosotros nos paguen el 50 por ciento. Los contratos de nosotros no están en el Ministerio de Trabajo.

¿Qué tan desprotegido considera que está el futbolista o el atleta en general en este momento?

Nosotros no tenemos prestaciones para un crédito, es muy difícil así para el futbolista. Viendo todo eso, mi esposa me dio una idea y me dijo que yo sé lo que se sufre como futbolista. Es increíble que en pretemporada solo cobrés la mitad del tiempo trabajado. Y es ahí cuando trabajás más, muchas veces a doble turno. Entonces estoy con eso que quiero ayudarle al atleta. Sé que no será de la noche a la mañana, pero el intento lo voy a hacer. Queremos que ahora, a través de ASOFUTPROES, se nos tome en cuenta en la estructura del fútbol nacional. Queremos formar parte del congreso del fútbol como asociación.

¿Por qué diputación independiente?

Porque tú sabes cómo está ahora la gente de cara a los partidos políticos. La gente ya no les cree. Quiero tomar mis propias decisiones con mi compañera de fórmula, Xenia Valle, una comunicadora profesional, que también le apuesta a emprender. Hemos hablado de esto. Podemos formar algo importante allá adentro. No queremos mandar mensajes de pánico u odio a la población. Somos personas civilizadas.

¿Lanzarse ahora al ruedo político implica dejar el fútbol del todo?

Ya lo había pensado, pero depende de cómo vayan las cosas. Quiero seguir jugando al menos por un año más. Sé que todavía tengo para dar. Lo he pensado en seguir jugando, pero si ya no se da, pues bienvenido sea. Todo se lo he dejado a Dios. Llevo 15 años jugando profesional. Le he dejado los planes a Dios, es quien me ha guiado siempre. Sé que esta oportunidad él me la pone. La pensé y la pensé. Siento que algo bueno iré a hacer allá adentro por bien de todos los atletas.

Los equipos de primera ya están buscando a sus refuerzos para el Apertura 2020. ¿Usted no tiene nada en concreto aún con algún equipo de liga de privilegio?

Solo he estado platicando con directivos, pero nada en concreto. Habrá que esperar cuando se vaya a renovar esto del fútbol y ya pues pensar de otra manera.

¿No se desespera por el hecho de que aún no tiene nada en concreto con algún equipo de primera?

No, para nada. Confío en Dios que me podrá en el fútbol o al 100 por ciento para la política. Pero como te dije antes, yo quiero seguir jugando por un año más.

Pero también dijo que está por iniciar el curso clase D de entrenador...

Me están dando la oportunidad para esto y lo tomaré , porque uno nunca sabe. He tomado la decisión de seguir en esto y tomaré en linea el curso para entrenador, clase D. Esta semana debo comenzar. Pero cuando se pueda debo hacer mis exámenes prácticos. A los que hemos jugado más de 7 años a escala profesional y hemos formado parte de selección mayor se nos da la oportunidad de tomar un examen. Ese examen consiste en 100 preguntas. Lo debemos pasar con nota mínima de 7. Me dan un mes para preparar ese examen. Luego tengo hacer la prueba práctica que consiste en preparar tres microciclos.

Se debe acordar de que anteriormente la exmarchista, Cristina López, no llenó la expectativas de su público cuando fue diputada propietaria por el PCN ¿Cómo sortear esa desconfianza de un deportista ante el electorado?

Sí me acuerdo de ella y del doctor Wilfredo Iraheta Sanabria. Pero lo que yo quiero es cambiar esa mentalidad. Ahora hay otra mentalidad con Yamil Bukele, que se ve que le está ayudando al deporte desde INDES. Eso me hizo creer que esto puede cambiar acá. Quizá a Cristina no le dieron el apoyo, pero no quiero meter. Un acercamiento con el presidente del INDES sería bueno para el atleta.