Rafa García: "Nunca me imaginé que me iría tan bien"

Luego de estampar su firma por dos años más de contrato con Alianza, el portero uruguayo salvadoreño Rafael García habló sobre su decisión de continuar en el fútbol local.

Con tres títulos de liga y buenas presentaciones a escala internacional con los paquidermos le dan garantía a García para escribir ahora desde la casa alba una historia que jamás imaginó.

"A mi llegada a Alianza nunca me imaginé que me iba a ir tan bien. Eso hace que se me abra la puerta y que Alianza sea una segunda casa. Me han tratado bien a mí a mi familia. Eso hace que nos queramos quedar en el club", dijo el portero albo, quien aclaró que para firmar un contrato antepone en bienestar de los suyos.

En medio de la cuarentena domiciliar por la pandemia del coronavirus, García indicó que no le llevó mucho tiempo ponerse de acuerdo con el director ejecutivo albo, Lisandro Pohl. Las pláticas comenzaron con anticipación.

"Uno tiene que entender ahora que la situación es rara y diferente a la hora de sentarse para negociar un contrato. Se da en circunstancias que nunca habían pasado. Pero de todas formas hubo cero complicación. Tuvimos una gran entendimiento con Lisandro desde que comenzamos las charlas. Simplemente se le fue dando forma", apuntó García.

García no se cansa de agradecer al equipo blanco por la cabida que tuvo en sus filas desde 2017, luego de un paso por el balompié de Colombia. Ahora, el charrúa es pieza clave en el equipo del timonel colombiano, Wilson Gutiérrez.

"Primero agradezco la confianza que Alianza tuvo en mí, para mi llegada. Después corre por cuenta mía el trabajo hecho en la cancha. Yo he tenido la confianza del club para desarrollarme de la mejor forma. Soy consciente de que hemos logrado cosas importantes con Alianza y que van a quedar para la historia".