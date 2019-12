Rafa García: "Tenemos esa necesidad de ganar el título"

Rafael García es el Guante de Oro de EL GRÁFICO con 11 goles encajados en 14 partidos del Apertura 2019. Esa es la principal referencia individual del portero salvadoreño-uruguayo de los albos.

Es la segunda vez que se queda con esta distinción, pero en en la primera ocasión (Apertura 2018) no pudo emparejarla con el título de liga.

Aparte, cree que hay un obligación para que los albos se queden con el título del certamen, que definen este domingo ante FAS, debido a que vienen de perder dos finales consecutivas.

¿Sigue siendo deuda para usted poder unificar un logro personal (Guante de Oro) con un título de liga?

No pudo ser redondo en aquella oportunidad (Apertura 2018). Incluso, te diría que en esa ocasión, el premio pasó a segundo lugar. Siempre destaco que el premio es grupal. Ahora lo más importante es llegar a esta final y poder ganarla.

¿Para reivindicarse con la hinchada alba solo serviría el título?

Es lo único que sirve y lo sabemos desde la pretemporada. Pero es desde que comenzamos cada torneo que sabemos que el título es lo único que sirve. Lamentablemente nos pasó que perdimos las últimas dos finales y hoy en día, tanto nosotros como la gente, estamos necesitados de ese título.

Pareciera que a Alianza no le alcanza para mucho terminar siendo primero de fase regular.

Sabemos que venimos siendo los más regulares en los últimos torneos, pero de nada sirve eso si a la hora de jugar el partido más importante (final) no lo podemos ganar. Sabemos que son las reglas, es el sistema del torneo y es lo que toca.

"No tenemos otra opción más que ganar esta final. Con respecto al título de liga, no tenemos opción".

¿Superado el golpe anímico de la eliminación contra Motagua en semifinales de Liga CONCACAF, a finales de octubre?

Eso tiene varias lecturas. Creo que antes de comenzar este torneo, eran pocos los que creían que Alianza podría ser campeón. Nosotros, lógicamente, teníamos fe de poder lograr algo importante con el equipo.

¿Qué le faltó a Alianza para ir más allá en ese juego de vuelta ante Motagua?

Si bien es cierto que no jugamos bien, enfrentamos a un buen equipo, que está bien armado. De repente, nosotros pecamos en que allá en Honduras no supimos jugar el partido, porque el juego estaba parejo. No supimos cómo ganar ese partido.

"Estoy orgulloso de cómo el plantel encaró esta competencia internacional. No es para cualquiera quedar entre los cuatro mejores de Centroamérica, sirve para aprender".

Volvió a tocar un equipo mexicano en CONCACAF Liga de Campeones (Tigres). ¿Cómo se ven en esta nueva exposición internacional?

Aún falta para eso. No nos podemos adelantar. Comienza un nuevo año y aún no sabemos cómo vamos afrontar eso. Es prematuro ahora para dar opinión. Lógicamente que ya tenemos la experiencia de este año que fue contra Monterrey, que creo que fue un buen papel. Ahora tenemos cerca lo más importante (el juego por el título de liga local) y el objetivo claro es ganar el título.