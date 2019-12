Rafa García, humilde: "Siempre dependo de mis compañeros"

Rafael García pone siempre en el plano colectivo sus dos distinciones como Guante de Oro de EL GRÁFICO (Apertura 2018 y 2019). El portero uruguayo-salvadoreño destaca que mantiene una necesidad mutua con los zagueros para mantener imbatible el arco hasta donde pueda.

¿Cómo toma el hecho de ser el ganador del Guante de Oro de EL GRÁFICO en el Apertura 2019?

A uno lo pone contento la posibilidad de recibir distinciones, en este caso por segunda vez. Pero más allá de eso, estamos contentos por lo que se viene realizando a lo largo de estos dos años y medio que ya llevo en el club y en el país. Creo que las cosas se vienen haciendo bien, aunque siempre hay margen para mejorar.

¿Mantiene el hecho de que este logro es grupal?

Siempre destaco que este tipo de logros no son individuales, en más de una oportunidad. El fútbol es un deporte de grupo, no estoy solo. Esto no es tenis, que sí depende de uno, sino que siempre dependo de mis compañeros y ellos de mí. Es cómo conformamos un equipo. Yo soy agradecido y hoy me toca tener una distinción a mí, pero esto es un trabajo en equipo.

Ya en el Apertura 2018 ganó su primer Guante de Oro, pero no ganó el título colectivo. ¿Es un compromiso para usted lograr ambas preseas en este Apertura 2019?

Sí, en la primera oportunidad no pudo ser redondo. Incluso te diría que el premio pasó a quedar en segundo lugar, dado que yo siempre trato de destacar que el premio es grupal. Varios me han manifestado sus felicitaciones, pero a todos les digo lo mismo, que lo más importante es llegar a la final del 22 de este mes y ganarla. Lógicamente que antes tenemos que disputar una semifinal.

¿Cómo se puede decir que fue para usted este primer torneo como nacional?

Bien. Al momento de entrar a la cancha a mí no me cambia nada al pensar si juego como nacional o extranjero. Simplemente, lo que siento es una responsabilidad extra por la confianza que me han dado de ser salvadoreño. Yo trato de dar lo mejor, siempre, a la hora de entrar a la cancha. A veces sale bien, otras mal, pero son las reglas del juego y es lo que toca, ser profesional siempre, jugando como extranjero o nacional.

Para devolver algo al fútbol, asegura que tiene una escuela de porteros disponible en Nuevo Cuscatlán. ¿Cómo es trabajar en la formación de porteros?

Ya hace seis o siete mes que surgió el proyecto. Fue un poco pensando en eso, en formar a los porteros para el futuro. Uno intenta enseñar lo que sabe. Lógicamente también nos unimos de profesionales capacitados que están estudiando constantemente y están a la vanguardia del entrenamiento de los porteros. No todo mundo sabe de lo que es ser portero. Uno tiene que sentirlo, vivirlo, debe estudiar. Todos podemos opinar, pero no todos saben de la posición de portero.

¿Considera que esta posición de portero es ingrata a veces?

Siempre es ingrata. Nosotros somos los menos reconocidos, somos los que pasamos más desapercibidos, tal vez. En una jugada podemos pasar a ser de héroe a villano. En cambio, un jugador de cancha siempre tiene una oportunidad más ante cualquier error. Nosotros no tenemos esa oportunidad, sabemos que con un error la tenemos que ir a buscar dentro de las redes.