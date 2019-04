Rafael Arévalo: "Le he dado al tenis todo lo que he podido"

Rafael Arévalo dejó de jugar al tenis luego de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 para ocupar cargos administrativos en la estructura del tenis salvadoreño.

Pero en alternancia con su cargo de presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis (FST), Arévalo volvió a la cancha para la serie ante Perú por la Copa Davis 2019. Sin embargo, cree que ahora ya se puede ir tranquilo. Considera que el relevo es bueno para mantener el país en Zona II de las Américas de la competencia de selecciones.

¿Qué conclusiones saca en frío luego de caer por 3-2 en la serie ante Perú por Copa Davis?

Creo que le he dado al tenis todo lo que he podido. En cuanto a la Copa Davis, llevamos al país a la zona que estamos. He jugado por 17 años y hace cinco años estábamos esperando una generación de jugadores que tuviera la capacidad de mantener al país en la zona. Uno no quiere retroceder luego de que ha logrado avanzar. Ahora nos sentimos satisfechos de que, a pesar de que hemos perdido, lo hicimos ante Perú, que tiene una tradición de tenis muchísimo más amplia que la nuestra. Pero con los jugadores que hemos incorporado, Kyle Johnson, que lo vimos jugar el sábado, y Luis Miralles, quien aún no juega, creemos que es la vía correcta para mantener al país en la zona.

Con esto ya me siento tranquilo para irme retirando de las canchas. El país no va a quedar en malas manos.

¿Su lugar como presidente en la FST lo va a mantener?

Sí. Ahora en la ATP la media de edad ha subido muchísimo. Antes, un jugador de 25 años ya se veía como viejo para el tenis, pero ahora podemos ver a un Rafael Nadal, que está con 33 años. Roger Federer tiene 36 años. Andy Murray, 33. Tengo 32 años. Pero yo, a diferencia de ellos, tomé otro camino por las oportunidades que acá en el país y en la región no se tienen. Ahora quiero ayudar. Quiero que el tenis sea lo más cercano al primer mundo. Estamos trabajando mucho, con muchas responsabilidades. Ya una vez tome la decisión, no puedo ir para atrás.

¿Está ahora más cerca su retiro de las canchas?

Sí. La verdad es que no me gusta hablar mucho de retirarme, porque ha sido algo que me ha formado toda mi vida, pero retirado del circuito estoy desde las Olimpiadas de 2008. He venido haciendo el esfuerzo de salir a la cancha en Copa Davis por lo que decía antes, que no veíamos a alguien que pudiera mantener al equipo como lo habíamos llevado. Pero ahora sí veo a muchachos con una gran responsabilidad y espíritu.

Rafael Arévalo representó a El Salvador en los Olímpicos de Beijing. Jugó ante Roger Federer.

¿Qué viene para el equipo salvadoreño en esta Copa Davis luego de caer ante Perú?

Estamos en Zona II. Hay otras dos zonas abajo. Los formatos han cambiado mucho, hacia mejor. Han buscado lo mejor para los jugadores. Ha incrementando el apoyo para la organización de los eventos. Se espera tener ahora una final agresiva. Nosotros ahora hemos perdido. No hay segunda ronda, simplemente tenemos que esperar los resultados de la otra parte del grupo en septiembre. En esta ocasión nos hemos enfrentado el número uno del grupo. Haber tenido una serie que se definió hasta el último partido nos garantiza que nos vamos a mantener en la Zona II.

¿Cómo va la lesión del hombro que lo complicó en la serie ante Perú?

Ya no estoy jugando y son lesiones que duran cinco o seis días. Pero la que me afectó más fue la del abductor, que no me permitía pararme bien. Son lesiones que espero que en una semana se vayan.