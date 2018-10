Rafael García: "Para mí fue en la línea, tendría que ver la jugada"

Rafael García habló de que su equipo entró dormido en el primer tiempo y eso le dio alas a un Municipal Limeño para gozar de oportunidades. Una jugada que fue polémica al minuto 13' tuvo en Rafa al protagonista.

Al ser consultado si considera que la pelota entró, reaccionó. "Desde mi perspectiva yo sí estaba dentro de mi portería pero yo la rechazo la pelota en la línea, ni adelante ni atrás. Para mí fue sobre la línea. Si entró o no, no lo sé, lo tendría que ver pero para mí fue en la línea".

Esta fue la acción qeu dejó inconformidad en el Limeño y que el árbitro Giovanni Corona no consideró gol.

García no cree que Limeño haya ejercido presión sobre Alianza en el primer tiempo. Su lectura es otra. "No estoy de acuerdo con la presión del rival aunque sí tuvieron méritos en sus oportunidades donde no fueron muchas pero no fue por la presión si no porque en el primer tiempo arrancamos un poco dormidos y ellos con actitud llegaron más a nuestra portería".

Pero sí valoró que Limeño es de los pocos equipos que le plantaron cara a los albos en algunos tramos. "Se hace difícil a veces porque son pocos los equipos que le juegan de igual a igual a Alianza. Hay que estar atentos atrás en los contragolpes, todos los equipos tienen jugadores rápidos y potentes y hay que estar atentos. Lo hicimos bien porque logramos mantener el marco a cero con los compañeros y al final este punto suma".



Rafael habló de que es clave que la defensa esté concentrada para darle impulso a los jugadores en ataque. "Siempre se puede mejorar, hay que analizarlo más en frío el partido. No puedo hablar detalles porque estoy caliente pero espero que esto no vuelva a suceder y hay que minimizar los errores en la defensa para darle tranquilidad al equipo y podamos convertir y ganar".