Rafael García, portero del Alianza, también busca su marca

Hasta hoy Víctor García, cancerbero del Alianza, solo ha recibido un gol en el Clausura 2018, al menos de manera oficial. Fue en el compromiso contra Limeño, por la fecha uno y se lo marcó el delantero nacional José Ángel Peña.

Se preguntarán que pasó entonces con el gol de la fecha 6, que le marcó el fasista Luis Perea. Pues ese gol quedó sin validez, debido a que por fallo disciplinario el Alianza ganó a los tigrillos por 2-0. Lo cierto es que con o sin ese gol, García es el portero menos vencido en lo que va del campeonato y busca su propio récord en el certamen.



¿Cómo mira el hecho de haber acumulado 654 minutos sin gol?

En realidad son estadísticas. Yo me enfoco en eso para ayudar al equipo a que gane. Después se van dando las cosas. Esas estadísticas avalan el trabajo que venimos haciendo. Pero no soy muy adicto a ese tipo de cosas. Lo veo como algo positivo, pero para el equipo. Ayudamos en defensa para que el equipo esté más cerca de ganar.

¿Qué piensa de llevar en paralelo el invicto del Alianza y su imbatibilidad en el arco albo?

Creo que va todo de la mano, por el trabajo que hemos venido haciendo desde el torneo pasado. Creo que eso ha ayudado y va todo de la mano. Hemos trabajado y creemos en nosotros. Todo eso es muy bueno, pero como dije antes, son estadísticas que van a quedar ahí para ser recordadas. No deja de ser historia, pero ahora lo importante es enfocarse en lo deportivo.

¿Ya había vivido otras rachas sin gol así de largas fuera de El Salvador?

Tan largas como está no. Es muy complejo mantener la valla a cero por tantos partidos y minutos. Hay muchos factores que influyen. De tantos minutos sin recibir goles no me había tocado. Eso es muy bueno. Pero hay que destacar el trabajo de todo el equipo en defensa, de eso se trata.

¿Cómo se siente con su defensa?

Hay mucha competencia en esa zona. Hay centrales de primer nivel y por las bandas también lo hay. En ese sentido no me puedo quejar. Por eso decía anteriormente que mi trabajo tiene que ver con el de los defensas. Sin ellos yo no podría mantener la valla en cero.

¿Qué tan especial será en su hoja de vida deportiva este paso por Alianza?

Ni qué hablar. Esto lo voy a llevar de por vida en los recuerdos. Hemos venido haciendo historia desde el torneo anterior, empezando por salir campeones. Después hay que sumarle que fue de forma invicta. Luego hemos roto rachas de partidos invictos. Ahora está en juego los minutos que llevamos en cero con el arco. Es un montón de cosas que a uno le dan confianza. Este paso por Alianza será recordado por mi familia.

¿Hay que aprenderse los movimientos de cada uno de los zagueros?

En lo personal me gusta estudiar los movimientos de todos los jugadores. En mi país se trabaja mucho sobre cómo se tienen que mover los jugadores. Eso tiene que ver con la parte táctica, el orden táctico. Se trabaja mucho desde jóvenes. Se inculca que todos sepan cómo moverse. Se hace hincapié en eso. Tengo un panorama de todos los jugadores y así como veo a mis defensores, veo a los delanteros, volantes. Al conocer al compañero, uno sabe dónde debe estar para cubrir las espaldas y para estar más cerca de la pelota.



¿Cómo valora el hecho de ser uno de los jugadores del Alianza con más minutos?

Lo primero es agradecer la confianza que me dieron al momento de contratarme. Yo confiaba en lo que podía aportarle al equipo. Después vino la confianza del cuerpo técnico. Creo que eso fue fundamental para poder tener la continuidad. Siempre dije que venía al Alianza para sumar y salir campeón. Quiere decir que uno hizo las cosas bien para tener la confianza necesaria. Esperemos seguir en la misma senda.

En este momento hay cuatro porteros extranjeros en el Clausura 2018, ¿Qué le dice eso?

Creo que la función de guardameta es muy especial, muy particular. Está bueno que en el país se abran las puertas a los extranjeros. Pero también creo que acá en el país hay muy buenos porteros. Lógicamente todo lleva procesos de aprendizaje. He visto a porteros jóvenes, con futuro, que con trabajo pueden jugar a corto plazo. Hay que tener paciencia a los porteros.