Rafael García renovó por dos años con Alianza

El director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl, confirmó hoy que el portero uruguayo-salvadoreño, Rafael García, firmó extensión de contrato con el equipo capitalino, por dos años más.

El directivo albo dijo desde este martes que por ahora los casos de renovación de García y el volante Óscar Cerén eran prioridad en el equipo paquidermo.

García llegó por primera vez a las filas albas para el Apertura 2017. Procedía del balompié colombiano de donde venía de un descenso, pero luego, en Alianza se iba a reivindicar con tres títulos de liga y una ardua labor en torneos regionales como titular indiscutible. Tras un buen margen de continuidad en El Salvador, García jugó desde el torneo pasado como salvadoreño, tras dos año de arraigo en el país. Además de eso, el charrúa abrió su escuela para cancerberos.

Luego en el caso de Cerén se espera que pueda extender por dos años más su relación laboral con el equipo de la capital. El volante dijo que por ahora se siente cómodo en las filas albas y desea seguir ahí.

"Con Rafael y Oscar Cerén ya había un acuerdo para su continuidad. Son los dos casos prioritarios en este momento. Lo que queríamos con Óscar era que si estaba lesionado, hacerle sentir que estábamos con él, para darle apoyo y confianza, decirle que no está solo", dijo Pohl.

Cerén, quien juega para el plantel blanco desde 2016, dijo que se sentía cómodo en las filas albas y que se podría ir solo cuando llegue una buena oferta de trabajo a escala internacional. "Para que voy a mentir. Ya me han salido ofertas fuera de acá, pero no las he tomado porque han sido para ir a ganar lo mismo de acá. Por eso siempre he preferido quedarme acá. En Alianza estoy bien", apuntó el volante del equipo paquidermo.

Hoy firmó su extensión de contrato por dos años más, nuestro portero @rafaagarcia1 pic.twitter.com/FpPdt73xm7 — Lisandro Pohl (@PohlLisandro) April 1, 2020