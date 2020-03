Rafael García volvió a los entrenos de Alianza

Luego de atender un tema familiar en Uruguay, el portero charrúa Rafael García se incorporó a los entrenos de Alianza. El guardavallas podría estar disponible para el timonel Wilson Gutiérrez en el juego del sábado por la noche ante Jocoro, en la última fecha de la primera vuelta del Clausura 2020.

Luego de volver de México, tras el juego de vuelta por octavos de final por Liga CONCACAF ante Tigres, hace más de una semana, García pidió permiso a la dirigencia alba y cuerpo técnico para ir a tierras charrúas. Esa licencia fue concedida de inmediato.

Por ahora, García no pudo cuidar el arco blanco en los juegos contra Santa Tecla y Jocoro. En su lugar lo hizo Óscar Arroyo.

"Creo que Óscar es un buen portero. Necesita continuidad, porque el portero es el que más la necesita y no la ha tenido. En el semestre pasado tuvo mayor continuidad y ahora ha sido difícil. En el juego que le había tocado actuar contra Chalatenango no había tenido una buena actuación, pero eso no le quita que sea un buen portero", explicó el estratega de los albos, Wilson Gutiérrez en charla con El Gráfico.

