Rakitic y Modric se reunieron después del Clásico

Luka Modric e Iván Rakitic tuvieron un reencuentro en los pasillos del Bernabéu después del clásico de liga. Rakitic fue la figura al anotar el único gol del Barcelona que le dio triunfo y acercó al club catalán al título de la Liga española. Video: cortesía

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Mar 3, 2019 at 11:57am PST