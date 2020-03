Ramos: “Si hubiésemos estado más finos se hubieran llevado alguno más”

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, sacó pecho tras la victoria de su equipo frente al Barcelona (2-0) asegurando que si hubieran “estado más finos se hubieran llevado algún gol más” y se refirió a las palabras de Gerard Piqué en las que criticaba el juego del Madrid diciendo que “firmaba ganar todos los Clásicos haciendo una primera parte tan mala como él dice”.

“Es respetable, no puedes ponerte de acuerdo con todo el mundo. Pero yo firmaba ganar todos los Clásicos con este resultado haciendo una primera parte tan mala como él dice. Nuestro planteamiento era dejarles el balón a ellos y en la segunda mitad cambiar totalmente, irnos arriba y presionar arriba. Nosotros estuvimos frescos y ellos quizá no por el desgaste de la primera. Si hubiésemos estado más finos se hubieran llevado algunos más”, declaró.

“Eran tres puntos importantísimos porque un clásico es distinto y era muy importante que no se nos fueran a cinco puntos. También para fusionarnos con la afición porque era normal que la gente no estuviera contenta con nosotros y para recuperar anímicamente al grupo para lo que resta de temporada”, dijo.

Eso sí, el capitán no quiere que se les de como favoritos a pesar de haber recuperado el liderato de la Liga: “La palabra favorito no me gusta mucho, es para el resto. La Liga era larga, incluso habiendo partido. Intentar ir partido a partido y sumar el mayor numero de puntos posible, no creo que haya sido determinante”, aseguró.

Ramos ponderó el gol de Mariano, que debutó en LaLiga Santander frente al Barcelona con gol a los 51 segundos de entrar al terreno de juego: “Lo que aporta al grupo. Era un gol que venía muy bien al resultado y a nivel personal para él; no hay nada más gratificante que poder hacerle un gol a tu gran rival. Nos alegramos a nivel personal por él para que recupere su mejor momento anímico”, declaró.

Un Ramos que habló también de la expulsión que sufrió contra el Manchester City, asegurando que espera que el club la pueda recurrir para jugar la vuelta: “La posibilidad que pueda haber de recurrirla se hará. Por mí que se recurra, yo meteré un poco de presión para que se haga. Podía pitar falta y sacarme amarilla, pitarla en contra… Pero queda un partido maravilloso de vuelta, esté o no esté yo, y vamos a darlo todo”, declaró.

Por último, el también capitán de la selección española no se quiso mojar en referencia a las próximas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a cuya presidencia aspiran su excompañero Iker Casillas y el actual dirigente, Luis Rubiales: “Al final soy el capitán y los temas esos… yo siempre hablo con Iker y le deseo lo mejor siempre; cuando era profesional y ahora. Pero también soy amigo de ‘Rubi’, no me vas a sacar nada (rió)”, concluyó.