Raptors vuelven a sobrevivir y los Clippers se acercan a finales del Oeste

Los Raptors de Toronto, actuales campeones de la NBA, evitaron la eliminación y se mantuvieron con vida en las semifinales de la Conferencia Este que consiguieron empatar (3-3) ante los Celtics de Boston.



Mientras que Los Ángeles Clippers se pusieron a las puertas de sus primeras finales de la Conferencia Oeste con ventaja de 3-1 frente a los Nuggets de Denver.



El espíritu de supervivencia de los Raptors volvió a hacer acto de presencia por tercera vez y lograron empatar la serie tras ganar en doble prórroga por 125-122 a los Celtics en el sexto partido de la eliminatoria.



La disputa del séptimo y decisivo partido que se jugará el viernes en el mismo escenario de la burbuja de Orlando.



El alero reserva inglés OG Anunoby, el héroe del tercer partido con el triple que dio el triunfo a los Raptors, puso a los campeones de liga por delante con la ventaja definitiva al encestar un tiro desde fuera del perímetro con menos de un minuto por jugarse de la segunda prórroga.



El base Kyle Lowry Lowry anotó 33 puntos, capturó ocho rebotes y repartió seis asistencias en los 53 minutos que jugó, mientras que el alero reserva Norman Powell surgió como el factor sorpresa al conseguir 23 tantos, incluidos un par de tiros libres con 5.0 segundos por jugarse.



El escolta Fred VanVleet también aportó 21 puntos como tercer máximo encestador de los Raptors, que necesitaban la victoria para extender su temporada, y Anunoby contribuyó con un doble-doble de 13 tantos y 13 rebotes como líder en el juego interior.



Mientras que los Celtics tuvieron al escolta Jaylen Brown como su líder al lograr un doble-doble de 31 puntos y 16 rebotes, que al final no impidieron la derrota.



Como tampoco lo hizo la decisión del entrenador de los Celtics, Brad Stevens, de mantener a los cinco titulares en la pista durante los últimos 22 minutos del partido, lo que hizo que acabasen agotados.



Tampoco el alero estrella Jayson Tatum, que se quedó a las puertas de un triple doble, al aportar 31 puntos, 16 rebotes y nueve asistencias tuvieron la compensación del triunfo.



El base Marcus Smart logró un triple doble de 23 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, pero falló un triple que habría empatado el marcador a falta de tres segundos para la finalización de la segunda prórroga.



El pívot alemán Daniel Theis aportó 18 puntos para los Celtics después de jugar 47 minutos, tres menos que los que disputaron los otros cuatro titulares Tatum, Smart, Brown y el base Kemba Walker, que volvió a fallar como jugador estrella al anotar apenas cinco tantos.



El alero Kawhi Leonard mostró su condición de estrella y líder de los Clippers y los guió al triunfo por 96-85 ante los Nuggets en el cuarto partido de la eliminatoria.



Los Clippers se encuentran a un triunfo de alcanzar sus primeras finales de la Conferencia Oeste.



Leonard acabó el partido con un doble-doble de 30 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias, que al final lo dejaron sin lo que hubiese sido su primer triple-doble en los playoffs, pero no le impidieron que fuese el verdugo de la defensa de los Nuggets.



Además, Leonard, que por sexta vez en lo que va de los playoffs llegó a los 30 o más puntos, también hizo una gran labor defensiva al concluir el partido con cuatro robos de balón y dos tapones que impidieron que los Nuggets pudiesen meterse en el partido en los momentos decisivos.



El pívot reserva Montrezl Harrell surgió como el sexto jugador de los Clippers y con 15 puntos fue el segundo máximo encestador.



Otros cuatro jugadores de los Clippers también tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta reserva Lou Williams que llegó a los 12 puntos.



El pívot serbio Nikola Jokic también volvió a ser el líder indiscutible de los Nuggets al concluir el partido con un doble-doble de 26 puntos y 11 rebotes que al final no pudieron evitar la derrota que los dejó al borde de la eliminación (1-3). Al igual que les sucedió en la eliminatoria de la primera ronda que disputaron contra los Jazz de Utah, pero al final consiguieron la remontada (4-3).



Su remontada les convirtió en el duodécimo equipo en la historia de la NBA en superar un adverso 1-3.

