Raúl García agradece el apoyo recibido

El ex portero de Águila, Raúl "Pichi" García, quien batalla contra el cáncer envió un saludo y un agradecimiento a la comunidad salvadoreña que reside en Houston, la cual organizó un juego amistoso en pro de recaudar fondos para el ex jugador."Quiero agradecer el espíritu de solidaridad que me están mostrando en estos días especiales que estoy pasando, pero que con el apoyo de todos y con la ayuda de Dios, tengo claro que saldré adelante", dijo el preparador de porteros de selecciones nacionales.El juego benéfico se disputará hoy entre jugadores del Showbol Asefusal contra los Amigos de Raúl en horas del mediodía.