Raúl Guzmán, el salinero de Los Jiotes

La pandemia por coronavirus apagó de tajo la llama del fútbol nacional en la fecha 11 del Clausura 2020, a mitad de marzo. Desde esa fecha los jugadores quedaron sin actividad y solo cobraron 20 días de labores de marzo. Pero para el zaguero Raúl Guzmán la historia del brote de esta pandemia tiene otro tinte, otra dirección que no es para nada común.

Guzmán, que este martes fue anunciado como refuerzo de Limeño, ha logrado percibir un salario fuera del fútbol, como salinero, es decir en el proceso de la obtención de sal de mesa, que luego comercializa. Lo mejor para él defensor es que no debe salir de su zona de vivienda para ir a trabajar. Todo está en el Cantón Los Jiotes, de San Alejo, en La Unión. Desde los 13 años de edad está inmerso en este proceso salino.

"Mi trabajo es jalar sal, molerla. Acá es el único trabajo que hay en el verano. También cargamos la sal. Mire que este trabajo acá es pesado. Las personas que nunca han trabajado en salineras no aguantan. Uno aguanta porque en esto creció. Hay que hacer grandes cargas de sal. Son exactamente seis meses los que dura el trabajo de las salineras. Ahora con esta pandemia nos hemos venido a trabajar acá. Se gana dependiendo de lo que uno haga. Si hacemos 1000 quintales, ganamos $100. A veces se saca hasta más. Pero esos 100 los debemos repartir en el grupo de los nueve que trabajamos. Pero también se gana en cargar y descargar los camiones que llevan la sal", explica Guzmán, luego de haber coronado una jornada de trabajo.

Guzmán, que es uno de los ayudantes del conductor del camión salinero, agradece a Dios que ha tenido una entrada de dinero para su familia en medio de esta pandemia por coronavirus.

"Gracias a Dios, en nuestra mesa no ha faltado el alimento. Mientras esté trabajando espero en Dios que no nos falte el alimento. Tengo un hijo, pero debo ayudar a mis abuelos, con quienes me crié. En el proceso de trabajo debemos llenar con sal unas piletas. La mejor agua para hacer sal es la que está a 17 o 18 grados", dijo el zaguero, que dejó la parte académica luego de terminar su noveno grado.

Por WhatsApp

Cuando Guzmán estaba completando un recipiente de sal, llegó el anuncio de que es nuevo jugador de Limeño a partir del Apertura 2020. Antes jugó para Pasaquina y Jocoro. Pero de enero a marzo de este año se fue al balompié aficionado para jugar con el Wílber Alexis. Jugar en el balompié que no está designado como profesional le permitía ir sin problemas a las salineras.

"Yo ni sabía que me habían anunciado en Limeño. Yo me di cuenta hasta un día de estos que llegué de trabajar. Varios contactos que tengo en el WhatsApp me mandaron capturas de imagen con los que Limeño me presentó como su nuevo jugador. En el fútbol hay que ser humildes" dijo el zaguero de Los Jiotes, en La Unión.

Guzmán será parte del listado de refuerzos del equipo de Santa Rosa de Lima junto a los hermanos Ramón y Éver Rodríguez y Eduardo Campos. Tienen el aval del timonel Misael Alfaro.