Raúl Peñaranda explica su festejo con baile

El nombre del colombiano Raúl Peñaranda se escuchó a inicios de julio pasado para Alianza, luego de que su paisano, Bladimir Díaz, sellara su pase a la segunda división de Tailandia.

Irrumpió en el ataque blanco a fuerza de goles. Ya tiene 10 en el torneo local más los anotados en Liga CONCACAF y Copa Premier de Centroamérica.

Esa decena marcada en liga local le da a ahora al cafetero para festejar con su baile de la champeta, un ritmo particular de la zona de Santa Marta, Colombia, lugar con clima cálido cerca del Mar Caribe. En una plática con Deportes Grupo LPG, el cafetero dijo que era un honor mostrar ese son de Santa Marta.

"Espero con la ayuda de Dios seguir así en esa misma tónica de hacer goles. He venido con hambre de hacer las cosas bien, para ganarme el cariño de la gente. He tenido eso entre ceja y ceja. Uno, como delantero, vive del gol. Me gusta la champeta, que es de Santa Marta, de la misma ciudad de Carlos 'Pibe' Valderrama", dijo el atacante suramericano.

PRESIÓN, SIEMPRE

Por otra parte, Alianza quedó fuera de la final de Liga CONCACAF, tras ser eliminado por Motagua, la semana pasada, con global de 4-1. Por lo tanto, ahora tendrá que meterse de lleno en la idea por quedarse con el título del Apertura 2019.

Sobre la necesidad del título, Peñaranda, lo tiene claro: "En este equipo siempre hay presión, jugando hasta contra un equipo de reserva. En este equipo siempre hay que dar lo mejor, estar a la altura. Ya lo de la eliminación de CONCACAF quedó atrás. Nos dolió en su momento, pero ya había que doblar la página".