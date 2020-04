Néstor Raúl Renderos: "Ilusionado por volver al FAS"

El zaguero Néstor Raúl Renderos formará parte de las filas del FAS para la próxima temporada al llegar a un acuerdo y firmar su contrato por cuatro torneos cortos con el club tigrillo. Anoche, el jugador sentó su decisión y se despidió de la directiva, plantel y afición del Isidro Metapán, su último equipo.

Este jugador reconoce que le fue difícil tomar la decisión porque el Metapán "es un equipo espectacular, serio, que trata bien al jugador" pero que le motivó mucho el proyecto de los tigrillos que "están armando un equipo de gran nivel" para afrontar la temporada.

"Contento de estar de vuelta, sé a lo que voy, pasé muchos años ahí y vuelvo con mucha ilusión y sé la responsabilidad que es. Es un proyecto muy fuerte y esperamos que todo salga bien y ya solo me falta firmar el contrato", dijo el jugador. "La mentalidad de todos es de ser campeón, sabemos la sequía que tiene el equipo de no lograr la corona y la gente lo merece", expuso.

Los refuerzos han motivado a Renderos. "Es un equipo fuerte y esperamos tomar la idea pronto del entrenador. Ser competitivos e ilusionarnos todos porque el equipo se lo merece. Es un proyecto que motiva y esperamos dar todo", expuso el jugador.

También dedicó sus palabras a la reacción del público tigrillo." La gente me mostró su apoyo y mostré mi rendimiento. Disputamos finales y contento con ellos porque han dado más comentarios buenos que malos y confiamos en que podamos unirnos para llevar al equipo a lo más alto".

Renderos no quiso irse sin antes despedirse de sus ex compañeros. "A veces en la vida hay que tomar decisiones. Después de un par de días de meditarlo con mi familia, tomé la decision de dejar un club espectacular. Quiero agradecerle al Metapán por esté año que me recibieron como uno más de su familia", escribió.

De esta manera, Renderos se suma a Diego Areco, Andrés Flores Jaco, Wilma Torres, Walter Guevara Canales como refuerzos santanecos bajo la tutela de Jorge Rodríguez como entrenador.

El FAS espera cerrar la negociación con el colombiano Luis Perea para que sea una pieza más en los próximos días.

Renderos ya había firmado parte de los fasistas en el pasado, con quienes portó el gafete de capitán. Su debut fue en el Alianza pero en el 2010 se fue con los tigrillos. Tuvo un breve paso en el fútbol de Iraq, precisamente con el Zakho (2016), pero luego volvió al país. El año pasado no figuró en los planes de los santanecos y militó con el Isidro Metapán.