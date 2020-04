Raúl Renderos no seguirá en el Metapán

Raúl Renderos anunció en redes sociales su salida del Isidro Metapán y confirmó que analiza su regreso al FAS, decisión que podría concretarse en las próximas horas.

Renderos jugó los dos últimos torneos en primera división con el equipo jaguar.

"A veces en la vida hay que tomar decisiones y después de un par de días de meditarlo con mi familia tomé la decisión de dejar un club espectacular. Quiero agradecer a @adimetapansv que me recibieron como uno más de su familia", publicó el futbolista nacional.

Renderos hizo extensivo el agradecimiento al cuerpo técnico, utileros y directivos.

"Les deseo éxitos en sus proyectos, gracias por todo", escribió el jugador de 31 años.

Rendero registró 2,210 minutos con los jaguares y anotó cinco goles. "Terminé contrato con Metapán, tenía la opción de renovar, pero tomé la decisión de no seguir. Fue una decisión difícil porque la verdad me han tratado espectacular y fue difícil por el equipo que es Metapán y me ofrecieron una renovación", comentó.

El futbolista explicó que tiene una oferta de FAS. "Estamos en los últimos detalles y vamos a ver que pasa en estas horas. Ahora se va a cerrar todo y espero que todo salga bien".

Raúl Renderos también jugó ocho años con FAS y era uno de los futbolistas referentes del cuadro santaneco, pero en mayo del 2019 dejó las filas tigrillas junto a Jorge Morán. Antes jugó en Alianza FC y en su hoja también registra la participación en el fútbol iraquí con el club Zakho en 2016, donde jugó 15 partidos.