Raúl Renderos y Jorge Morán se despiden del FAS

Cierra un ciclo para FAS. Dos de sus últimos jugadores referentes no continuarán más en el plantel y así lo dejaron ver en sus redes sociales, confirmando que inicia un proceso de renovación en el equipo de Santa Ana.

Néstor Raúl Renderos confirmó su salida y agradeció al equipo por "estos ocho años de poder formar parte de este club. A la afición que siempre me apoyó en las buenas y en las malas también gracias", dijo quién fuera en los últimos torneos el capitán del equipo tigrillo.

Agregó: "Me voy tranquilo y con la cabeza en alto ya que siempre entregué todo por esta camisa, no queda más que despedirme y desearles mucho éxito". El volante salvadoreño llegó al equipo fasista proveniente del Alianza y no pasó mucho tiempo para convertirse en referente y capitán del plantel.

TAMBIÉN ANUNCIÓ SU DESPEDIDA

Por su parte el volante Jorge Morán fue más discreto en su despedida. El también ex jugador del Metapán comentó que "todo pasa, siempre he dicho que el de arriba sabe como lleva las cosas. Fui muy feliz y lo disfruté mucho". Estas son las primeras bajas confirmadas en el cuadro santaneco de cara al Apertura 2019.