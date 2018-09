Real Madrid cae ante el Sevilla y pierde el invicto en la Liga

El Real Madrid sufrió en el Sánchez Pizjuán su primera derrota del curso en LaLiga Santander (3-0) después de una gran primera mitad del Sevilla y de que los de Julen Lopetegui acabaran el encuentro con diez por la lesión de Marcelo tras haberse hecho ya los tres cambios.



Salió el Real Madrid dormido y a los diecisiete minutos una contra de Pablo Sarabia y Jesús Navas fue culminada con un gran pase de éste que resolvió el portugués André Silva, aunque la situación se complicó mas para los visitantes cuando en el minuto 21 André Silva logró el segundo y a los 39 el francés Wissam Ben Yedder el tercero para el Sevilla.



En la segunda parte, el equipo madrileño pudo iniciar la remontada en el minuto 53 con un tanto de Modric, pero el gol, tras consulta con el VAR, fue anulado por fuera de juego, aunque ya el Madrid sí que creó ocasiones pese a que la adversidad se le acumuló con la lesión del lateral brasileño en el minuto 75, lo que fue definitivo

La derrota del Barcelona ante el colista Leganés evitó que el archirrival de los merengues quedara líder solitario, pero la jornada dejó claro que el camino al título para los equipos grandes de España no será tarea fácil.

El Real Madrid, colíder con el Barcelona de la liga española, se presentó en el Ramón Sánchez Pizjuán con el firme propósito de mantener ese pulso sin Isco ni Dani Carvajal, en un estadio donde lo pasó mal en sus últimas comparecencias.

Los de Julen Lopetegui sufrieron el primer traspié del curso en su anterior salida, al estadio de San Mamés frente al Athletic Club (1-1), y visitaron otro de los escenarios en el que han caído en seis de las últimas seis comparecencias ligueras.

Tal y como se esperaba el partido fue complicado para el conjunto que dirige Lopetegui que tuvo un par de aproximaciones, pero el rival sacó máximo provecho de cada recuperación o error del Madrid.

El Madrid mantuvo un buen despliegue sobre el área del Sevilla, pero su reacción no terminó de ser sólida ni efectiva y hasta el VAR le jugó en contra a los meregues.

Una combinación entre Asensio y Luka Modric le permitieron anotar al croata, pero tras consulta al videoarbitraje se confirmó que el ganador de The Best estaba adelantado y para fortuna del Sevilla el tanto no contó.

Navas fue una pesadilla para el Real Madrid por la banda derecha desde donde metió varios centros a André Silva que buscó con ahínco su triplete. Estuvo cerca el portugués al recibir un pase en el área, pero remató arriba de la portería de Courtois, al minuto 80.

El castigo pudo ser mayor para el Real Madrid que dejó muchos espacios al momento de irse a buscar el gol del descuento y a los delanteros del Sevilla les faltó puntería.