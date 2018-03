Real Madrid cumple hoy 115 años de existir

El Real Madrid celebra hoy un nuevo aniversario de existencia como club profesional y lo hace como vigente campeón de Europa y del Mundial de Clubes, según destaca hoy su página web (www.realmadrid.com).

El equipo merengue nació oficialmente un 6 de marzo de 1902, cuando se creó la primera junta directiva.

"Hoy, 115 años después, el Real Madrid es el equipo con más Copas de Europa y más títulos intercontinentales en la historia del fútbol. Además, tiene el honor de haber sido elegido por la FIFA como el Mejor Club del Siglo XX", destaca la web madridista.

El club destaca que el último año ha sido especialmente exitoso al ganar la triple corona internacional: Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

El palmarés del Real Madrid incluye además 11 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 3 Copas Intercontinentales, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 2 Copas Latinas, 32 Ligas, 19 Copas del Rey, 9 Supercopas de España y 1 Copa de la Liga, entre otros.

"El Real Madrid también ha triunfado en el plano individual en el último año liderado por Cristiano Ronaldo. El portugués, máximo goleador histórico del club, logró en 2016 su cuarto Balón de Oro y fue el ganador del primer premio The Best de la FIFA. En esta gala, Ramos, Modric, Kroos, Marcelo y Cristiano Ronaldo fueron elegidos en el Once Mundial FIFA FIFpro 2016. Zidane acabó segundo en la votación a mejor entrenador del año", retoma el equipo en un comunicado.

En 115 años de historia, el Real Madrid es, junto al Athletic y el Barcelona, el único club que nunca ha peridos su categoría en primera división española (desde 1929).

