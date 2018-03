Real Madrid derrotó al Betis y retoma el liderato

Lee también

El Real Madrid no desaprovechó la oportunidad para retomar el liderato de la liga ibérica al derrotar por marcador de 2-1 al Betis, que puso en aprietos a los blancos tras aprovechar un error del portero Keylor Navas.El meta no pudo detener un balón de Sanabria y lo terminó metiendo en su propia puerta, pero Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos fueron los encargados de firmar la remontada blanca.El Real Madrid controló el traslado del balón pero falló en la definición, mientras que el Betis también tuvo intentos de llegada.Sobre el minuto 22, se generó la primera acción polémica del encuentro, luego que el portero Keylor Navas saliera de su portería para rechazar un pase filtrado para Brasanac, quien tampoco controló y terminó recibiendo el contacto del guardameta.Dos minutos después, un grave error de Navas puso en ventaja al Betis, luego de un disparo de Sanabria, que se coló entre las manos del guardameta costarricense.Pero el Real Madrid no se desesperó y continuó presionando sobre la portería del Betis. Cristiano Ronaldo definió de cabeza dentro del área para el 1-1.El equipo merengue no se conformó con el empate y mantuvo el dominio sobre el Betis. Un cabezazo de Sergio Ramos, tras el cobro de un saque de esquina, puso en ventaja a los blancos, sobre el 81'.