Real Madrid empata sin goles ante Real Sociedad en su debut liguero

El Real Madrid comenzó la defensa del título sin gol, sin capacidad para refrendar las buenas sensaciones con las que se manejó durante determinadas fases en San Sebastián, y arrancó con un 0-0 ante la Real Sociedad que le deja un sabor agridulde

Tras aplazarse el encuentro inaugural frente al Getafe, el vigente campeón arrancó el torneo liguero sin pólvora, con escasas ocasiones y nulo acierto ante la portería del cuadro vasco. Ni siquiera el reestreno del noruego Martin Odegaard, que brilló la pasada campaña precisamente en el equipo de Imanol Alguacil, arrojó muchas más luces en los metros de la verdad.



La apuesta de los brasileños Vinicius y Rodrygo como acompañantes de Karim Benzema más Odegaard no le funcionó a Zinedine Zidane, que no concedió la titularidad al hasta ahora fijo insustituible, el brasileño Casemiro. Luego tuvo que recurrir a él cuando la situación empezaba a complicarse y empezaban a ver espacios Mikel Oyarzabal y compañía. Presionó el Madrid, pero sin éxito ante un rival bien pertrechado.



David Silva, tras su exitosa etapa en el Manchester City, reapareció en la liga española. Tuvo media hora, pero no pudo aún mostrar su calidad. Es pronto aún para el canario tras superar incluso el coronavirus.

El Real Madrid retornó a la competición en San Sebastián ante la Real Sociedad con un partido en el que dominó, pero el control no se tradujo en gol.



El conjunto blanco ha contado con un buen Mendy y un dinámico Vinicius como principales activos, Odegaard, que volvía al estadio en el que triunfó la pasada temporada, ha estado muy controlado y la Real se ha dedicado más a frenar a su rival que a acercarse a la portería de Courtois,



Cerca del descanso la ha tenido Benzema pero el francés no ha tenido fortuna en este período y Alex Isak se ha encontrado con Courtois en la mejor oportunidad de los vascos para haber desequilibrado a su favor.

El noruego Martin Odegaard ha entrado en el once titular del Real Madrid ante una Real Sociedad que reserva a David Silva en el banquillo, mientras que el conjunto blanco apuesta por una delantera con Rodrygo, Vinicius y Benzema como tridente ofensivo.



El primer once del equipo de Zinedine Zidane se parece mucho al de la pasada temporada en la que se impuso en el Reale Arena, con un medio campo que puede marcar la diferencia, sobre todo con Odegaard, que conoce las debilidades de los locales, ante las múltiples bajas en esa zona de los donostiarras.