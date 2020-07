Real Madrid gana al Athletic y se acerca más al título de LaLiga

Un penalti materializado por Sergio Ramos en el minuto 73 dio la victoria al Real Madrid en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) y acerca al equipo blanco al título de LaLiga.



El central internacional marcó el único gol del encuentro desde los once metros después de que el árbitro decretase penalti, a instancias del VAR, por una falta dentro del área de Dani García sobre Marcelo que en un principio no apreció el colegiado.



Con esta victoria, la séptima consecutiva del Real Madrid en otros tantos partidos disputados tras el parón liguero, el equipo de Zinedine Zidane aventaja al Barcelona en siete puntos más el golaveraje particular cuando al equipo azulgrana le restan cinco partidos por disputar.



La primera parte fue equilibrada aunque con ligero dominio visitante, el equipo blanco disfrutó de tres ocasiones a través de Marco Asensio (m.3), en una falta directa despejada por Unai Simón, y dos cabezazos desviados en buena posiciones de Rodrygo Goes (m.21) y Benzema (m.45) tras sendos centros desde la izquierda de Asensio.



Por parte rojiblanca, Raúl García (m.16) estuvo a punto de adelantar al Athletic con un remate de cabeza, a centro de Unai López, que fue rechazado con ciertos problemas por Thibaut Courtois; y Williams remató alto en dos ocasiones (m.23 y 36).



El central local Yeray Álvarez, lesionado, fue sustituido en el minuto 20 por Unai Núñez.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, apuesta de inicio en San Mamés ante el Athletic Club por un once con Marco Asensio Y Rodrygo pero sin Toni Kroos dentro de un sistema 1-4-3-3.



Los de Zinedine Zidane llegaron lanzados a San Mamés, con una firmeza que les ha impulsado a firmar el pleno de triunfos con el regreso de la competición tras el parón por la pandemia. Remontada la desventaja con el Barcelona y obtenida una renta que es oro tan cerca del final del campeonato. Además de los puntos, Madrid tendŕa el golaveraje que dejan la Liga teñida de blanco y a falta de lo que suceda con los de Quique Setién que visitan a otro equipo en gran racha como el Villarreal.