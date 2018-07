Real Madrid presenta su segundo fichaje de la temporada

El Real Madrid presentó hoy al joven arquero ucraniano Andriy Lunin mientras permanece a la espera de contratar a otro portero más, que sería el belga Thibout Courtois. "Poco a poco vamos sentando las bases del presente y del futuro de nuestro equipo. Queremos incorporar ese talento joven que marcará el futuro, gente que aspira a lo máximo", manifestó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en su bienvenida a Lunin. "Le han querido muchos equipos pero él tenía claro dónde quería estar. Ya ha demostrado por qué es uno de los grandes porteros del futuro", añadió.Lunin, de 19 años, fue presentado sin dorsal, lo que invita a pensar que su destino no está claro por el momento, y más teniendo en cuenta la probable llegada de Courtois. "Me comprometo a dar el máximo y desde la ilusión de crecer y aportar mi granito de arena para que sigamos siendo siempre los mejores. Me identifico con los valores de este club de trabajo y constancia y quiero devolver este sentimiento a esta afición y este club", declaró. LOS PORTEROS QUE TIENE EL REAL MADRID Lunin firmó por seis temporadas y se añade de momento a una terna de arqueros en el Real Madrid compuesta por el costarricense Keylor Navas y el español Kiko Casilla. Todos ellos son internacionales con sus respectivos países. No obstante, la gran apuesta para el arco del club español es la de Courtois, una de las estrellas del Mundial de Rusia. De 26 años, el belga pretende abandonar el Chelsea para vivir junto a su familia y sus hijas en Madrid. Le queda un año de contrato, por lo que el club inglés sólo podría ingresar dinero con una venta en los próximos días. El Real Madrid pretende cerrar la operación por una cifra alrededor de los 30 millones de euros (algo más de 35 millones de dólares) y su llegada obligaría a reestructurar el actual plantel de porteros.