Real Madrid remonta al Almería en el debut de liga

El Real Madrid firmó una trabajada victoria en su estreno liguero en casa de un recién ascendido como el Almería, que se adelantó con un tanto de Largie Ramazani en los primeros minutos, que obligó a remontar al equipo de Carlo Ancelotti en el segundo acto en el Power Horse Stadium, con tantos de Lucas Vázquez y una falta perfecta de David Alaba.





Con un once de rotaciones de Ancelotti y el estreno de titulares de Antonio Rüdiger, que falló en el gol del Almería, y un errático Aurélien Tchuaméni, el vigente campeón de LaLiga inició con susto su camino a la defensa de la corona. Su continua búsqueda del gol no dio sus frutos hasta la hora de partido, cuando de una acción individual de Vinícius Junior, surgió el rechace que mandó a la red Lucas Vázquez.



Desde los cambios del técnico madridista y el cansancio físico del Almería, llegó la reacción del Real Madrid, que dio la vuelta al partido a quince minutos del final. En el primer balón que tocó David Alaba, lo puso en la escuadra con una falta perfecta. El equipo blanco no pierde en un estreno ligero desde que en 2008 cayera en Riazor.