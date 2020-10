Regresa el surf

La Federación Salvadoreña de Surf (FESASURF) confirmó la programación de la primera fecha el Circuito Nacional para este sábado y domingo en la Playa Punta Roca y playa La Paz, competición que marcará el regreso del deporte de la tabla a la acción tras la suspensión de actividades durante siete meses por la pandemia del COVID-19.

Según explicó Alex Nova, vicepresidente de la FESASURF, el circuito es como la fiesta nacional del surf y solo habrá tres fechas en 2020.

"Nuestra fiesta comienza este 24 y 25 de octubre en Punta Roca, vamos a tener dos podium de competencia, uno va a ser en Punta Roca y otro en La Paz. Vamos a tratar de dividir la competencia porque tenemos tantos atletas y por el tema del distanciamiento por la pandemia nos va a ayudar en eso", dijo Novoa.

El Circuito Nacional trae novedades. "Una es la incorporación de body surf, en las categorías junior lo hemos dividido en sub-16 y sub-18, algo que antes no se hacía y tenemos la inclusión de SUP race SUP surf, open junior y buggy", expresó Novoa.

Bryan Pérez, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, confirmó su participación en las fechas del Circuito y expresó que estas le permitirán recuperar el ritmo de cara a los Juegos Mundiales de Surf del próximo año.

"Estamos entrenando desde hace dos meses, estoy enfocado en el trabajo físico, entrenando fuerte dentro y fuera del aguas. Increíble volver a las competencias en Punta Roca, es uno de los lugares que me vio crecer y he surfeado siempre", mencionó Pérez, quien compitió el fin de semana anterior en un torneo local.

En 2019, el INDES otorgó ayuda adicional a la FESASURF para compra de equipo deportivo."Sigue siendo un honor trabajar con ustedes, nunca como federación habíamos visto el apoyo que hemos tenido en todos los sentidos", recalcó Novoa

APOYO

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador confirmó el apoyo económico para los surfistas Evelyn Centeno, Amado de Jesús Alvarado, Porfirio Miranda y Kevin Mejía.

Según explicó Yamil Bukele, presidente del INDES, los cuatro surfers recibirán un estímulo deportivo de $500 como apoyo a su desempeño.

"Este estímulo servirá para paliar un poco la situación que han vivido por la pandemia del COVID-19”, mencionó el titular del INDES y ex seleccionado nacional de baloncesto.

El INDES también entregó 20 tablas de alta competencia, las cuales fueron personalizadas para cada uno de los atletas, así como sus respectivos accesorios.