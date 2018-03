Regresa la acción

Lee también

Todo está listo para que regrese el buen béisbol al parque de pelota Saturnino Bengoa, con el inicio de la vigésima segunda edición de la Liga Nacional de Béisbol Copa FESA 2017.Este sábado, desde las 2 de la tarde, con el choque inaugural entre la UTEC y Agabeisi, y el choque estelar entre el actual campeón nacional Gigantes de Didelco y Santa Tecla.Uno de los objetivos de los organizadores de la liga es llevar a esta disciplina a otro nivel. “Nosotros seguimos soñando con que el béisbol se convierta en la primera opción para que los niños practiquen deporte”, señaló Villarreal.Para eso, los cuatro equipos participantes en la Copa se han reforzado, tal y como lo hicieron la campaña pasada, con peloteros de alto calibre, para que el nivel sea bastante alto.En total son 16 extranjeros, algunos de ellos nuevos en la liga, que integran los cuatro equipos. Destacan de ese grueso Édgar Bruzual, clave en el título de Didelco la campaña anterior y que repetirá al mando de Arnoldo Poveda.El campeón defensor de la Liga, Didelco, sale como favorito para esta nueva temporada en el Bengoa; sin embargo, Poveda no se fía y afirma que todos los equipos vienen fuertes y la competencia será intensa.“Nuestra expectativa es defender el campeonato. La liga estará muy pareja y todos tienen como objetivo vencer a Didelco”, aseguró Poveda.Sin embargo, el mánager de los Gigantes cree que su equipo dará la pelea, máxime con un roster de jugadores nacionales que no ha cambiado nada, en comparación a la pasada campaña.Para esta edición, Jorge Cabrera, presidente de la FEDEBEIS, reveló los equipos participantes dispondrán de un mejor terreno de juego, para solventar los compromisos del torneo.“En el parque de pelota se han hecho mejoras en el terreno y eso nos da un plus en el béisbol. Esperamos que haya buen nivel de béisbol”, detalló.La Copa FESA 2017 comprenderá una duración de casi cuatro meses.