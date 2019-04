Reguilón manda mensaje a Zidane después del empate ante Getafe

Sergio Reguilón, defensa del Real Madrid, declaró este jueves, tras el empate sin goles contra el Getafe, que él es un jugador "de club" y está para lo que el entrenador Zinedine Zidane quiera, al tiempo que anunció que se dejará la piel en "cada minuto" y valoró que el "balón no quiso entrar" en el Coliseum.



"Tengo la sensación de estar defendiendo al mejor equipo del mundo. Para mí, es un privilegio y un orgullo cada minuto que me dé el míster jugarlo. Siempre me voy a dejar la piel. Soy un jugador de club. Si juego seré el más feliz y si no a animar a mis compañeros como el que más. Estoy aquí para lo que el míster quiera", expresó el lateral en declaraciones a Movistar.



Su equipo igualó a cero en Getafe. "Siempre queremos ganar. Hemos ido de menos a más, no hemos conseguido la victoria y al siguiente partido. Sabemos que el Getafe es muy rocoso, hemos defendido muy fuerte, hemos tenido personalidad para tener el balón, el balón no ha querido entrar e Isco ha tenido una muy clara", repasó.