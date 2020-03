Renderos: "No quise callar a la gente de Águila"

Alexis Renderos, en un minuto, pasó de héroe a villano en el juego de ayer ante Águila. El zaguero convirtió un penalti al 39, para poner el 1-1 para Sonsonate ante los emplumados.

Pero un minuto después se tuvo que ir del campo, por la segunda amarilla. El árbitro del juego, Ismael Cornejo, lo botó de la cacha porque consideró que el festejo del zaguero había sido provocativo ante la afición del local. Renderos se tapó los oídos y fue a celebrar así ante la hinchada del adversario.

Ante eso, Renderos habló con EL GRÁFICO luego del juego y antes de todo dijo que esta es la segunda vez que Cornejo lo expulsa en este certamen. Dijo que hace dos fechas, ante FAS, en Santa Ana, ese colegiado también lo había mandado a las gradas.

"Fredy Espinoza, de Águila, celebró de la misma manera y Cornejo no hace nada. Después, yo celebro así, y me saca la segunda amarilla. Yo no quise callar a la gente de Águila. Uno siempre respeta a las aficiones. Uno no sabe en qué momento llegará a X institución. Siempre he celebrado así", apuntó el zaguero del equipo cocotero.

Debido a su expulsión, Sonsonate tuvo que jugar con diez piezas por 50 minutos ante Águila. Debido a esa complicación, el zaguero fue a disculparse con sus compañeros, por la primera amarilla.

"La primera amarilla fue infantil. Por eso me disculpé con mis compañeros y cuerpo técnico. Santos Ortiz, de Águila, me pone el codo en la cabeza, y reaccioné", dijo el defensor del equipo sonsonateco, que a partir de este lunes debe integrarse de nuevo al trabajo de la selección sub 23.

Alexis Renderos, de Sonsonate, habló de la expulsión ante Águila, tras marcar de penalti para el 1-1 definitivo @elgraficionado pic.twitter.com/rGYctNNMZJ — Christian Peñate (@ChristianPeate7) March 8, 2020