Renderos Iraheta puso su renuncia en Municipal Limeño, pero no se la aceptan

El técnico salvadoreño William Renderos Iraheta puso su renuncia a los dirigentes del Municipal Limeño tras empatar 1-1 contra FAS, en el partido de la cuarta jornada del Clausura 2019.

Uno de los detonantes de su abrupta decisión fue que el timonel del cuadro mantequero recibió abucheos por parte de un sector de aficionados en el estadio José Ramón Flores Berrios.

Minutos después, uno de los directivos del limeño, Benjamín Lazo, dijo que la directiva del club logró convencer al técnico de seguir al mando del plantel.

"Le dije 'Hey, profe, no haga caso. Vamos a ver que hacemos con las tres o cuatro personas que hicieron eso'. No nos pueden estar corriendo a los entrenadores. Solo porque a tres personas no le gusta el entrenador no lo vamos a cambiar, los resultados son los que mandan", declaró Lazo, a Radio Monumental.

El directivo considera que el Limeño tiene un plantel con capacidad para aspirar a estar en una mejor posición.

"Yo pienso que el Limeño tiene la capacidad de poder estar entre los primeros lugares y hacer una buena liguilla, entiendo que lo jugadores no pueden tener esa actitud de hacernos expulsar tan fácilmente", añadió.

El Municipal Limeño llegó a los cinco puntos tras el empate de esta tarde ante los tigrillos del FAS y se ubican en el séptimo puesto de la tabla general. Los mantequeros han logrado obtener una victoria, dos empates y una derrota en lo que va del Clausura 2019.