René Gómez espera regresar en el Apertura 2018

El volante migueleño de Sonsonate, René Amílcar Gómez, entró a inicios de esta semana a su última etapa de recuperación de la fractura sufrida en su peroné derecho el pasado 21 de febrero durante el partido de liga que los cocoteros perdieron 1-3 en casa ante el FAS por la jornada nueve del Clausura 2018.

“Ya es la segunda semana de recuperación, hace una semana me quitaron la bota en mi pie derecho, esperando en Dios pueda sentirme mejor de mi fisura y esperando que la otra semana pueda trabajar más fuerte y poder incorporarme al grupo para retornar pronto”, externó “Momo” Gómez con mucha fe en que la fisura sufrida en su miembro inferior haya superado el dictámen médico original.

“Gracias a Dios mi fisura ha desaparecido, la lesión sufrida ha logrado encallar bien en el hueso, falta nada más recuperar mi estado físico que lo he perdido en todo este tiempo en que he estado inmovilizado. No es fácil lograrlo pero sigo preparándome, rehabilitándome para regresar pronto a las canchas y poder estar al menos en los dos últimos partidos de esta vuelta”, subrayó.

Ha pasado casi una vuelta desde la lamentable acción que sufrió el ex jugador de Águila y ex capitán de la selección mundialista sub 20 de Turquía 2013 que lo ha alejado por casi seis semanas de las canchas donde busca acelerar su recuperación a fin de aportarle al equipo occidental en la última jornada ante los norteños de Chalatengo, pero para el kinesiólogo del equipo cocotero, Miguel Barrera, el período de recuperación del jugador oriental debe tomar más tiempo.

“No creo que tenga el tiempo necesario que se requiere para poder jugar los últimos juegos de esta vuelta. Gómez ha trabajado bien y a conciencia a fin de llegar a tono a su recuperación, forzar el regreso sería negatiuvo para su carrera, una recaída a esta altura de su recuperación sería notable para volver a las cancha. Si todo va bien y en su tiempo, considero que su retorno se lograría toda vez que el equipo logre clasificarse a la otra etapa del torneo, antes sería imposible”, sentenció el empleado de los sonsonatecos.