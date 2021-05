Renuncian miembros del Comité Organizador de Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2022

Ocho miembros del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2022 renunciaron a sus cargos el lunes de la semana pasada, luego de sostener una reunión con el alcalde de Santa Tecla Henry Flores, quien, según Guillermo Mirada, todavía presidente del comité, los insultó.

“La renuncia se debió a que el alcalde nos insultó, nos injurió, nos dijo que éramos un grupo de cheros que no hacía nada en las reuniones… nosotros sí somos un grupo de amigos que trabaja por el deporte, nos reuníamos dos o tres veces a la semana de 4:00 de la tarde a 10 de la noche para planificar todo esto (Juegos)”, detalló Miranda.

Las personas que renunciaron son, además de Miranda, quien llegará hasta el 15 de mayo por cuestiones administrativas, son: José Luis Córdoba, José Álvaro Alegría, Eduardo Alas, José Guerrero, Liliana de Herrera, Noé Medrano y De-Hsuan Wang. A ellos se suma Manuel Arrieta, quien fungía como asesor.

De acuerdo a Miranda, cuando presentaron su renuncia, dejaron “cuadradas” las cuentas. “Los demás miembros sí decidieron renunciar de forma inmediata, yo llego hasta el día 15 debido a que debía firmar las planillas del personal, pero a partir de esa fecha seré un aficionado más, viendo de lejos, los Juegos”.

Miranda lamentó que durante esa reunión miembros del comité ejecutor también hayan sido insultados, demeritando el trabajo que se ha hecho hasta ahora.

En ese sentido, Miranda contó que ya se había avanzado en relación a Santa Tecla 2022 con la logística que implica la organización de una competencia de este tipo, la parte técnica también ya estaba lista, según dijo. “Lo único que nos hacía falta era ver el tema de logística de traslado de atletas y el tema de la Villa Centroamericana”.

Otro de los pendientes fue la organización de la inauguración de los Juegos. “El alcalde actual no quiso no tocar el tema, dijo que no quería… nosotros no estamos para estas cosas, somos un grupo de personas que trabaja por el deporte ad-honoren… no estamos para que nos insulten”, aseguró Miranda.

Al mismo tiempo, agradeció la ayuda del INDES y del Comité Olímpico de El Salvador (COES) por el apoyo brindado durante los últimos meses. “Ya estábamos bien avanzados con todo, es una lástima. Yo no me siento bien, no me gusta que me injurien, que se nos haya dicho que no hacíamos nada”.