Reparto de goles y golpes

Un agónico gol de zurda del argentino Carlos Del Giorno a dos minutos del final salvó a Municipal Limeño de caer en casa ante Isidro Metapán, ayer, en un emotivo y vertiginoso partido en el estadio Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima.Isidro Metapán sacudió las redes con goles de José “Puma” Peña, Marvin Monterrosa y del capitán Milton Molina, mientras que Yubini Salamanca acompañó al gaucho Del Giorno (que anotó dos) como goleadores cucheros.El partido fue eléctrico, sobre todo en la primera mitad, que vio cinco de los seis goles del marcador. Temprano, al minuto ocho, Metapán abrió el marcador gracias al oportunismo del “Puma”, que cogió un rechazo del meta Abiel Aguilera a un remate del volante jamaicano Romeo Parkes.Limeño insistió con pelotazos a los costados y logró recompensa a su insistencia ofensiva, cuando al 16' encontró el gol del empate gracias a un cabezazo del argentino Del Giorno.Con el marcador equilibrado y los equipos más en sintonía, una jugada por la banda izquierda del ataque jaguar acabó en el segundo tanto jaguar. Marvin Monterroza intentó centrar la pelota, pero le salió un tiro fuerte y directo a puerta que el meta Aguilera no logró medir para aceptar el 1-2 (al 26').El juego entró en un carrusel de emociones, ya que aún se comentaba el error del portero local cuando, dos minutos más tarde, Salamanca empató de nuevo el juego con un tiro a ras de grama, luego de quitarse la floja marca de Narciso Orellana.Pero el arreón no paró ahí. Todavía faltaba un gol en la primera mitad y llegó al 38', cuando Monterroza centró y Peña prolongó, para que llegara Molina a hundirla para el 2-3.El segundo tiempo mantuvo el vértigo de la primera mitad, pero con menos puntería de parte de ambos equipos. Metapán se armó para proteger su tercer triunfo consecutivo, pero en un despite, al 88', Del Giorno de nuevo para encontrarse con un balón suelto y soltar un zurdazo que dejó las cosas 3-3.