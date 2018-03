Reserva del Chalatenango pierde los puntos por llegar tarde al partido ante Metapán

Lee también

El equipo de reserva de Chalatenango no pudo disputar este sábado su juego por la jornada 12 del Clausura 2017 debido a que llegó al estadio Jorge Suárez, de Metapán, 32 minutos después de la hora programada para el inicio del juego.El autobús que transportaba al equipo norteño sufrió desperfectos en el sector de Santa Rosa Guachipilín, municipio del departamento de Santa Ana, por lo que no pudo llegar a tiempo para el choque.A pesar de los intentos de la directiva norteña porque su plantel llegara a la hora, que incluyó transportarlos en un “camioncito”, el equipo llegó con retraso por lo que Isidro Metapán no aceptó disputar el juego y los caleros ganaron por 0-2.Con esta victoria administrativa, Isidro Metapán se mantendrá en el primer lugar del Clausura 2017 en reservas con 27 puntos, mientras que Chalate se ubica en la undécima posición con apenas nueve unidades, seis más que Municipal Limeño.