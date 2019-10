Resumen de legionarios: Alas jugó el clásico; Burgos y Herrera, con gol

Irvin Herrera marcó su cuarto gol con el Sukhothai y dio. Un triunfo clave a los murciélagos en su lucha por salvar la categoría en la Premier League de Tailandia. El club del salvadoreño se juega la permanencia en la última fecha ante el Chainat, pero depende de otro resultado. Detalles en www.elgrafico.com. Video: cortesía Sukhothai FC.

