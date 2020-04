Reynaldo Aparicio, el pescador que fichó el Águila

El defensor Reynaldo Aparicio manifestó que asume el reto de llegar al Águila con la responsabilidad de aportar su experiencia para convertir al equipo emplumado en protagonista en el próximo Apertura 2020.

Aparicio llega procedente de El Vencedor y alterna su carrera futbolística como pescador artesanal en la playa El Espino, Usulután. Firmó contrato con los emplumados por un año y fue anunciado como refuerzo del equipo migueleño junto a Dixon Rivas, Fabricio Alfaro y Kevin Melara.

Tiene claro que el reto de jugar con el equipo migueleño no será fácil, pero ofrece trabajo y dedicación “llegar al Águila es un reto bastante bueno, considero que es una responsabilidad que todos los futbolistas queremos y a pocos se les da”, resumió.

Según este zaguero “es importante la motivación personal y aportar para que el equipo genere, el Águila es un equipo de los grandes del país, me siento orgulloso”.

PESCADOR

Reynaldo Aparicio, de 26 años de edad, llega al Águila tras sumar dos torneos con El Vencedor de Santa Elena. Aparicio es un defensor que alterna su carrera en el fútbol con su trabajo de pescador artesanal en la Playa El Espino, Jucuarán, Usulután.

"Uno como jugador aspira a llegar a un equipo grande, soy ambicioso, ahora que tengo la oportunidad no pienso desaprovecharla, me ha costado llegar hasta aquí, no quiero ser ave de paso en el Águila, trabajaré lo más duro para estar en el equipo titular y cuando no se pueda, estaré en la banca apoyando", comentó.

Desde los 12 años se dedica a la pesca artesanal. También juega en la primera división desde 2014. El Dragón de San Miguel fue su primer equipo en el circuito de privilegio “es un jugador con muchas condiciones; para mí, el mejor en el jugo aéreo; tiene gran capacidad y fortaleza física, eso es importante porque se desenvuelve bien”, dijo Nelson Ancheta, ex entrenador de Aparicio, en el Dragón.

Según Aparicio “el Águila es un equipo de los grandes del país, el reto es tratar de mejorar lo hecho en el torneo anterior y torneos pasados, alcanzar lo que no ha podido (en el torneo de primera división), a veces la gente critica y tiene razón por todo lo que el Águila ha pasado, pero trataremos de hacer lo mejor que se pueda las cosas”.

En esta cuarentena domiciliar por la pandemia del coronavirus, Reynaldo Aparicio, junto a un grupo de amigos de la playa El Espino, Usulután, salen de pesca y los pescados obtenidos tras la ardua jornada mar adentro los reparten entre la gente de la zona que ante la cuarentena domiciliar decretada por el Gobierno por la amenaza del coronavirus, no puede salir a trabajar. En esta playa necesitan urgentemente de alimentos y Aparicio, un reconocido pescador artesanal y futbolista de la primera división, les brinda una mano amiga.