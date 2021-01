Reynaldo Vásquez, ex presidente de la FESFUT, será extraditado a Estados Unidos

Reynaldo Vásquez, ex presidente de la FESFUT, será extraditado a los Estados Unidos luego que este martes el Juzgado décimo cuarto (14) de Paz instaló una audiencia especial de diligencias para coordinar la logística de extradición del ex federativo con las diferentes instituciones.



Según explicó el Juez del Juzgado 14°de paz, la extradición de Vásquez fue aprobada el 29 de agosto del 2017 por la Corte en Pleno pero no se había ejecutado por la condena de Vásquez en El Salvador por el delito de apropiación de forma indebida de las retenciones tributarias de sus empleados.



Vásquez fue presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol del 2008 al 2010 y es reclamado por Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa paral crimen organizado.



"Procede cumplir con la resolución de la Corte en Pleno y se ha señalado audiencia especial nada más con el objetivo de tener a todas las autoridades intervinientes para ponernos de acuerdo que día y hora se va a llevar acabo la entrega de esta persona ante la justicia que lo reclama", dijo el Juez Sergio Bertín Alas.



Ministerio de Relaciones Exteriores, CEPA Interpol y un representante de los Estados Unidos fueron las instituciones notificadas para asistir a la audiencia especial.



"Estamos dándole cumplimiento a algo que ya está resuelto porque el país ya no lo está reclamando por nada y ya no tiene pendiente algún tipo de pena y debe sometersea la justicia de EstadosUnidos", recalcó el juez Sergio Bertín Alas.



Para la extradición de Vásquez solo falta la fecha y que las autoridades estadounidenses cumplan con el respectiva documentación como las pruebas PCR.



"Debido a que todavía no se tiene la coordinación del vuelo y hay un documento especial de viaje del país requirente y tienen que dar esa logística y van a coordinar todo eso en un tiempo de12 días", explicó el juez.



La audiencia especial continuará el 20 de enero a las 2:00 de la tarde para corroborar la documentación sobre la logística del vuelo. Por la pandemia del covid se exige la prueba PCR.



Según explicó Mario Revelo, abogado defensor de Reynaldo Vásquez, se trató de un proceso administrativo por lo que no era necesaria la presencia del ex federativo, quien aún guarda prisión en el Centro Penitenciario La Esperanza.



Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Vásquez supuestamente recibió dinero de la empresa Media World a cambio de concederle los derechos de mercadeo y medios de la selección de El Salvador para los juegos de clasificación al Mundial Brasil 2014.



"Espero que se resuelva a favor de mi cliente porque ya pasó mucho tiempo y las autoridades no han comparecido", dijo Revelo antes de la audiencia especial.



"Esta audiencia es puramente especial para ver si todavía existe interés de las autoridades americanas en el proceder administrativo de la extradición por los hechos que sucedieron allá por 2011 y 2012 por el delito de asociaciones delictivas en cuestiones de lavado de dinero. Es un hecho que tiene casi 10 años", explicó Mario Revelo.



En octubre del 2019, la cámara de resolución de la Comisión de Ética de la FIFA inhabilitó de por vida al expresidente de la FESFUT Reynaldo Vásquez, al considerarle culpable de violar el Código Ético de la organización por cohecho.



La investigación abierta al exdirectivo está relacionada con varios casos de soborno en partidos organizados por la FESFUT y en competiciones de la FIFA entre los años 2009 y 2011.



Además de la inhabilitación, Reynaldo Vásquez también tendría que pagar una multa de 500.000 francos suizos.



PURGÓ CONDENA



De acuerdo al abogado Mario Revelo su cliente Reynaldo Vásquez ya cumplió la condena impuesta por el delito de apropiación indebida las retenciones tributarias de sus empleados.



Vásquez fue condenado en mayo de 2017 a ocho años de cárcel y a pagar $400,489.99 por retener cerca de $193,000 en cuotas laborales de 204 empleados y no pagarlas a las instituciones que requerían el saldo.



La acusación fue cuando Vásquez era el representante legal de la empresa familiar Mobilia S. A.



Aunque eran ocho años, según explicó el abogado, la condena fue reducida a cinco años y fue cumplida en junio del 2020, pero aún no obtiene su libertad por tener abierto el proceso de extradición por autoridades estadounidenses.



"Todas las penas están extinguidas y ya cumplió la pena, ya no debe nada en El Salvador, solo estamos verificando si hay interés o no de extradición, pero si no hay interés queda inmediatamente en libertad", comentó Mario Revelo.

Lee también