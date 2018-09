Ricardinho: "Este martes estaré con el corazón medio partido"

Ricardo Ferreira es uno de los extranjeros más constantes en la liga salvadoreña. Llegó a Santa Tecla en 2014 y cuajó en la idea de ese equipo. Ahora, de cara al juego amistosos de este martes entre Brasil y El Salvador, el suramericano dijo que una victoria de cualquier bando lo dejará satisfecho.

"Llevo cuatro años de estar viviendo en el El Salvador. Me encanta estar acá. El otro día estaba pensando en dejar de jugar acá a finales de año, pero luego decidí que me voy a quedar más acá. Me gusta mucho El Salvador. Este martes estaré con el corazón medio partido. Siempre lo digo que todo lo que tiene mi familia ahora es gracias a El Salvador. Brasil es mi país, pero que gane el mejor. Ojalá que sea buen partido", apuntó Ferreira.

Luego, el "22" del Tecla cree que todos los partidos son diferentes. Por lo que no cree se repita lo que Brasil hizo ante Estados Unidos el sábado pasado. En esa oportunidad, los suramericanos se impusieron por 2-0 ante los de las barras y las estrellas.

"Será un juego distinto. Claro que Brasil tiene jugadores que son diferentes, pero vamos a esperar el final del partido para después juzgar lo que puede pasar. Neymar es diferente, pero Coutinho también tiene un toque increíble. Espero que Neymar siga demostrando que es un buen jugador", señaló el delantero brasileno de Santa Tecla en charla con EL GRÁFICO.