Ricardinho: “Mi prioridad fue siempre Santa Tecla”

El brasileño Ricardo Ferreira aseguró desde su tierra natal que es el primero en lamentar no seguir con el actual campeón de liga, Santa Tecla, ya que más allá del tema económico hubo otros aspectos que hicieron cambiar su rumbo en lo deportivo y optó mejor hacerse a un lado y buscar nuevos aires en su carrera.

"Deseo aclarar que mi prioridad fue siempre seguir en Santa Tecla, respeté siempre ese vínculo que he tenido con el equipo", señaló.

"No entré en ninguna negociación con otro equipo hasta solventar mi situación con ellos, soy profesional y siempre respeté eso; ahora que ya es oficial debo comenzar a evaluar con mi familia, con mi esposa sobre mi futuro", externó el goleador histórico de los periquitos, que sumó 76 dianas con esa camiseta.

Ricardinho admitió que "ya no sigo en Santa Tecla, una decisión que me permitirá evaluar con mayor libertad las opciones que tengo, luego de hablar con don Guillermo Figueroa (esta mañana)".

El sudamericano confesó que tuvo un acercamiento con un equipo nacional tras conocerse que su contrato con los periquitos vencía luego de la final ante Alianza.

"Admito que sostuve conversaciones con un equipo salvadoreño antes de arreglar mi situación contractual con Santa Tecla, ellos me llamaron, me preguntaron sobre mi situación pero no pasó a más, esas versiones fueron ciertas pero luego ya no hablamos con ellos, pero en ningún momento afectó mi decisión", aseguró el jugador.

"No sé si ellos tienen aún ese interés de contratarme, no sé si ya completaron sus cupos de extranjeros, pero también debo escuchar otras opciones que tengo, son dos más en El Salvador y dos propuestas más en Guatemala, creo que a más tardar mañana tendré que tener una respuesta para saber dónde vamos a ir a jugar", indicó.

PRIORIDAD EL SALVADOR

Ricardinho dijo además que su prioridad por ahora es seguir en la liga salvadoreña pero dependerá mucho de las negociaciones o las llamadas que pueda recibir.

"En lo personal deseo seguir jugando en El Salvador, pero hay que entender que hay otras prioridades, deseo seguir en la liga salvadoreña, vamos a ver esas opciones, mañana podría tener una una respuesta concreta en dónde jugaré", afirmó.