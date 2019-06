Ricardinho: “Regreso a un lugar del que no debí salir”

A criterio del goleador brasileño Ricardo Ferreira, su retorno al Santa Tecla no es una segunda oportunidad, sino un regreso a un lugar del que nunca debió salir, lo que deja un “aprendizaje” tanto a él como a la dirigencia perica.

Si bien lamentó su salida del equipo antes del Clausura 2019, del que se fue por diferencias con el timonel argentino Cristian Lionel Díaz, es consciente de que su experiencia en Metapán le dejó buenos momentos y le mostró que puede rendir en otros equipos.

Nuevamente con los colineros, Ricardinho competirá su puesto con el panameño Armando Polo, un punto en el que no escondió su entusiasmo, mismo que lo tiene motivado a su regreso con la afición que marcó su memoria.

¿Ves como una segunda oportunidad tu regreso a Santa Tecla o cómo lo tomas?

No lo veo como una segunda oportunidad, solo estoy regresando a un lugar del que creo que no debí salir. Claro, salí porque, lástima, el entrenador (Cristian Díaz) quiso traer sus jugadores, eso pasa igual que en el fútbol del mundo. Lástima que pasó en Santa Tecla. Pero yo lo tomo feliz, fue un aprendizaje para mí, para los directivos del Santa Tecla. Desde que lo supe (su regreso), feliz, siempre dije que era mi casa. También fui feliz en Metapán y estoy muy agradecido con ellos, la directiva, aficionados, compañeros que tuve, me ayudaron a hacer un gran torneo.

¿Cómo sales del Metapán, qué es lo que te llevas de ahí?

Muy feliz y agradecido. Sentí el cambio de ciudad, no logré acostumbrarme a Metapán, una ciudad pequeña y todos saben que me gusta jugar fútbol pero también poder ir a algún lugar a disfrutar un rato, de shopping (compras), pero ahí no había nada, todo lejos, pero estoy súper agradecido con la gente que me trató muy bien. Hablé con el presidente y le dije que no me sentía bien y hablé que si regreso a jugar contra ellos y marco, no voy a celebrar.

Santa Tecla se quedó en cuartos precisamente ante Metapán y ahora te tocará ayudar a que vuelvan a pelear título, ¿qué aporte esperas dar?

Veo un gran equipo, por más que nosotros (en Metapán) dejamos al Santa Tecla, siempre los vi como un gran equipo. Claro, no tenían algunos jugadores de torneos pasados, faltaban más piezas, pero los vi fuertes. Las cosas no estaban saliendo desde el inicio del torneo. Como digo, hay personas, no directivos, sino más del cuerpo técnico, que no hicieron las cosas bien… Ahora veo un gran equipo, jugadores muy buenos como (Herbert) Sosa o (Armando) Polo, que pueden hacer diferencia. Ya tienen a (Gerson) Mayén y (Gilberto) Baires. Si regresan (Bryan) Tamacas, (Roberto) Domínguez y ahora yo, creo que tendremos equipo para pelear cosas grandes.

¿Considerás que la llegada del profesor Rodolfo Góchez será una de las claves para que vuelvan a la pelea de títulos?

Con todo respeto a Loco Abreu, creo que él podría haber seguido como entrenador, pero él aún tiene para jugar, y quería jugar, y creo que por eso no llegaron a acuerdo. Sería un gusto tenerlo. Pero claro, el profe Góchez ya merecía esta oportunidad, antes era un (técnico) auxiliar que siempre ayudaba, ponía su granito de arena, nos daba consejos. Es un entrenador que ya venía mereciendo eso, es una persona muy inteligente, sabe cómo llevar a los jugadores y será muy bueno el cambio. Hará muy bien las cosas, lo conocemos.

Mencionaste a Polo en los nuevos fichajes, se puede dar la chance que juegues con él en ataque este torneo, ¿te entusiasma esa posibilidad?

Sí, me entusiasma mucho. Yo platiqué con Polo y creo que cualquier equipo quiere tener una delantera así. Sabemos que la mayoría juega con un delantero solo, pero esté él o yo (de titular) haremos bien las cosas, daremos problemas a los centrales. Si podemos jugar los dos, mucho mejor para el equipo y para los dos. Yo ya jugué en torneos pasados como segundo delantero, que baja más a ayudar, y no tendría problemas de jugar en esa posición, si fuera el caso. Con los dos o yo como “nueve” (delantero punta), me puedo acostumbrar. Será un problema que tendrá el entrenador, pero él es muy inteligente y sabrá cómo ponernos.

Con la experiencia y recorrido que tienes en El Salvador, ¿qué es lo que más te ha gustado del contacto con la afición y, en general, de lo que has vivido en el país?

Creo que todo el país. Pero la afición del Santa Tecla es la que más me encariñó. Pero todas las personas que me conocen en San Salvador me saludan, me tratan bien. El trato de las personas y de los aficionados del Santa Tecla, también la afición del Metapán que me trató súper bien, fueron grandes personas y como aficionados, maravillosos. Lo que más me llama la atención es cómo te tratan, es lo que más me queda.

¿Cómo ves a tu selección en la Copa América, por lo que has visto? ¿Candidatos?

Yo los veo bien, un buen equipo, no puedo hablar todavía. Los brasileños siempre creemos y para nosotros para quedar más seguros tenemos que ver la copa, pero tenemos grandes jugadores. Como aficionado prefiero esperar a llegar a la final para decir que podemos pelear y ganar la copa.

¿Les ves posibilidades de llegar a la final?

Sí, hay equipo para pelear, para ser campeones no sé.