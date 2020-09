Ricardinho, desde Brasil: "Si me toca viajar hasta en octubre, debo llegar a tono para jugar"

El delantero Ricardo Ferreira aún no tiene cronograma de viaje para volar desde Brasil, su país natal, hasta El Salvador, para luego integrarse a la pretemporada presencial de Isidro Metapán, equipo con el que escribirá un segundo capítulo tras haber jugado antes en 2019.

Por ahora, el suramericano deberá esperar la fecha de apertura del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero el próximo 19 de septiembre para poder acceder a tierras cuscatlecas.

Ferreira sigue dando validez a algo que para él es como una regla, al menos en el fútbol salvadoreño. El suramericano solo ha jugado par Santa Tecla e Isidro Metapán porque no le gusta andar de "equipo en equipo".

""Andar de equipo en equipo no es muy bien visto, no es tan bueno. Creo que si me quedé por tanto tiempo en Santa Tecla es porque hice bien las cosas. Me quedo súper feliz de que mi pasado en El Salvador sea solo con dos equipos. Uno se pone feliz porque donde fue dejó un buen papel. Espero ahora hacer un mejor torneo en comparación a mi primer campeonato con Metapán. Espero ayudar a Metapán a llegar a la final", indicó el atacante.

Desde Brasil, Ferreira, quien por ahora es el único ausente en los trabajos de los caleros, habló de que tras esta demora en llegar, deberá intentar ponerse pronto a la par de sus compañeros, de cara al inicio del Apertura 2020, programado para iniciar desde el 10 de octubre próximo.

A sus 33 años, el brasileño tiene claro que en su retorno a suelo cuscatleco entrará en competencia en el ataque de los jaguares con los colombianos, Cristan Gil Hurtado y Jhon Machado. "Tenemos buen equipo en la parte delantera y eso es bueno para el profesor Víctor Coreas. El problema va a ser para el entrenador. Yo me voy a retrasar en mi llegada y los que ahora están en pretemporada van a tener un poquito de ventaja. Yo espero responder en la cancha", dijo el delantero suramericano.

El carioca no se duerme en los laureles y desde su casa trabaja por cuenta propia, para no tener que arrancar de cero a su llegada al país. "Yo no puedo ir a El Salvador a ponerme a tono. Si me tocara llegar en el inicio del próximo mes, debo estar listo para un partido. Si llego para esa fecha, tengo que estar listo para jugar. Debo trabajar más fuerte acá", dijo Ferreira.

SUELTA PRESIÓN

Por ahora, Ferrerira no quiere asumir presiones en cuanto a llegar por obligación a la obtención del título. "Pero sí como jugadores estamos obligados a hacer un buen papel. Debemos demostrar al presidente del plantel, Rafael Morataya que no hizo malas contrataciones. Debemos estar peleando por llegar a la final. Es algo difícil hablar de que estamos obligados a ser campeones, porque hay otros equipos que también ficharon bien", dijo el suramericano en charla con este medio.