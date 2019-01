Ricardinho ficha con el Metapán

El brasileño Ricardo Ferreira será la última pieza extranjera que tendrá los jaguares de Isidro Metapán para el Clausura 2019 al llegar la semana anterior a un acuerdo con la directiva calera para estampar su firma por un año.

Ricardinho, goleador histórico del actual campeón Santa Tecla no logró alcanzar un acuerdo de renovar su contrato deportivo que se le venció con los periquitos al finalizar el partido donde los tecleños derrotaron al Alianza por 2-1 en la final del torneo Apertura 2018 el pasado 16 de diciembre en el Cuscatlán, por lo que entró en conversación directa con el presidente de los metapanecos, Rafael Lemus Morataya hasta alcanzar el acuerdo. "Gracias a Dios he llegado a un acuerdo con Isidro Metapán para el próximo torneo, firmaré por un año, feliz por seguir jugando en El Salvador”, afirmó un orgulloso Ricardinho vía telefónica desde su residencia en Brasil.

El ariete sudamericano admitió que tuvo contacto con la dirigencia calera de manera informal pero reiteró que puso siempre en la mesa como primera opción a Santa Tecla.

“Aparte (de la llamada) de FAS tuve contacto con don Rafael (Lemus) Morataya desde hace una semana, antes de tener la respuesta de Santa Tecla, siempre le dije que debía arreglar primero con mi anterior equipo y ya cuando supe que no estaba en los planes de Santa Tecla comencé a platicar con ellos”, admitió. “Tuve buena referencia de la interna del equipo con (Luis) Contreras quien me brindó buenas cosas del equipo y lo principal es que mi esposa (Karina) quien observó el trato que el presidente de Metapán me tuvo en toda las negociaciones y eso lo valoro, voy a Metapán para aportar, será difícil porque cuenta con muy buenos jugadores como Zé Paulo, Nicolás Muñoz, Paolo Suárez y otros jugadaores nacionales que se han incorporado al equipo", expresó Ricardinho.

El atacante brasileño arribará éste lunes por la tarde al país luego que saldrá en horas de la madrugada de éste lunes hacia San Salvador con escala previa en Sao Paulo y Lima, Perú. "Regreso el lunes por la tarde para irme a Metapán a firmar mi contrato, será ul largo viaje ya que debo hacer dos escalas antes y debo salir de madrugada, pero feliz de regresar", acotó.

Sobre la contratación de Ricardinho a las filas caleras, su técnico, Edwin Portillo, se mostró feliz y satisfecho de contar con el concurso del atacante brasileño.

“Es un jugador de grandes quilatres, un jugador ya probado y cualquier entrenador lo desearía, alegre y feliz que la directiva haya hecho ese esfuerzo de contratarlo y el problema a partir del lunes es mío porque tengo a cinco delanteros que buscarán su plaza en el equipo titular más el aporte que están haciendo otros juveniles como Walter Molina de la reserva, tiene 19 años, lo ocuparé más en la Copa Presidente a fin de rodarse más con el equipo mayor ya que con los cinco atacantes que tendré difícilmente tendría espacio para jugar en la liga”, admitió Portillo vía telefónica desde su residencia en Metapán.

Los calertos contarán en su ofensiva con el panameño salvadoreño Nicolás Muñoz, el brasileño Zé Paulo, el nacional David Díaz, el jamaicano McKaully Tulloch y ahora el brasileño Ricardinho.

“Mañana tendremos trabajo a doble turno, los extranjeros y David Díaz más los que no jugaron ante FAS entrenan por la mañana en el estadio y los que jugaron el sábado lo harán por la tarde”, aseveró el timonel metapaneco.