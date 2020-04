Ricardo Ferreira: "Ellos ni siquiera me dijeron gracias"

El delantero brasileño Ricardo Ferreira confirmó a El Gráfico que no jugará para el Santa Tecla en el Apertura 2020, luego que el presidente del club Eduardo Amaya dijera que todavía habían opciones de renovar su contrato.

En una entrevista con El Gráfico, Ricardinho lamentó cómo fue su salida del Santa Tecla, club donde es el máximo goleador histórico con 82 goles.

El atacante brasileño habló de lo bueno y lo malo que le dejó este segundo ciclo con el Santa Tecla, donde no pudo levantar otro título. Además aclaró temas sobre su futuro.

Finalizaste tu contrato con Santa Tecla, pero aún está latente la opción de renovar con los pericos ¿es cierto ?

Mire la verdad es que ellos no me hablarán, no me dijeron nada al respecto si quieren que siga o no.

Pero existen conversaciones con un club del país para que juegues en el Apertura 2020, ¿verdad?

No, todavía no, pero ahí vamos esperar más adelante a ver si llegamos a un acuerdo con un club de el Salvador.

¿Tienes opciones de jugar en otra liga que no sea en El Salvador?

No todavía no, no hay nada todavía.

¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que te llevas?

Fue bueno verdad, más por lo de la lesión. Logré recuperarme y estaba haciendo un buen torneo con Santa Tecla. Podría haber hecho más, pero fue bueno.

Lo malo que me llevo es que como goleador del equipo, ellos ni si quiera me dijeran gracias.

Te quedaste a nueve goles de llegar a los 100 tantos en el fútbol nacional ¿Te has propuesto llegar a los 100 tantos en El Salvador?

Si, la verdad sí. Me he propuesto hacer eso y espero lograrlo.

¿Cuál es tu conclusión de este torneo que pasó, donde nuevamente fuiste el máximo goleador del equipo?

La verdad que bien, súper bien. Justo estaba mejorando en el torneo, pero el campeonato se terminó antes. Nosotros íbamos a subir en la tabla e íbamos a estar donde teníamos que estar, pero bueno, ahora toca esperar si el próximo torneo y hacerlo bien otra vez.

¿Qué piensas de que te volverás a separar de tu amigo de mil batallas, Bryan Tamacas?

Me quedo triste porque hicimos todo para estar juntos, pero ahora vamos tener que separar otra vez, ojalá nos encontremos más adelante y volvamos a estar juntos.

Bueno, el torneo terminó justo cuando Santa Tecla iba de menos a más en cuanto al rendimiento ¿Cómo crees que hubiese terminado el torneo si no hubiera existido la crisis sanitaria por el Coronavirus?

Sí, estábamos mejorando, creo que íbamos terminar bien en el torneo e íbamos a pelear por la copa.