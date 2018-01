Ricardo Velazco asegura que podrá jugar con Isidro Metapán

Ricardo Velazco, jugador mexicano-estadounidense que fichó la semana pasada con el Isidro Metapán, aseguró que no tiene problemas para militar con el equipo calero en el próximo Clausura 2018, pese a tener abierto un proceso legal en Estados Unidos por estupro.

El delantero habló con EL GRÁFICO y aseguró que la única sanción por el delito que cometió será una amonestación económica, la cual pagará tras conocer la sentencia en una corte de Utah el próximo 16 de enero.

“Ya está resuelto. Solo debo ir y presentarme para que me den la sentencia. Ya hice la entrevista que es antes de la sentencia y primero Dios todo saldrá bien”, expuso el jugador de 24 años.

“Lo mío no fue felonía (traición). Yo peleé mi caso porque habían cosas que no eran ciertas. Ahora tengo un ticket (multa) que debo de arreglar (pagar). Por eso es que debo regresar”, añadió.

LA VERSIÓN DEL JUGADOR

El estadounidense es acusado de estupro en Utah, Estados Unidos, un delito de agresión sexual contra una menor de edad, por el cual tiene una sentencia pendiente que se conocerá el 16 de enero.

Velazco tuvo relaciones sexuales con una menor de 15 años en mayo de 2017, después de conocer a la chica en un bar, pero asegura que todo se trató de un mal entendido.

Su defensa se basó en que al bar donde conoció a la ofendida solo pueden ingresar mayores de 21 años. “Mi abogado me dice que todo está bien. Habían cosas que no salieron en papel, como que la conocí en un club de 21 años para arriba; en Estados Unidos no podés entrar ni tomar un trago ni llevar una cerveza en la mano si no tienes 21 (años) ¿Cómo es que ella entró? Yo ya estaba adentro, la conocí adentro y así fue lo que pasó... por eso es que se me bajó (la pena)”, explicó.

Según el periódico "Deseret News", de Utah, al aceptar su culpabilidad a Velazco solo se le acusará de agresión sexual clase A, que es castigada con un año de cárcel y una multa de 2 mil 500 dólares, aunque el abogado de Velazco habría conseguido que su representado no pasara por las rejas.

“Todo está listo para poder jugar, ya hablé con todas las personas que tenían que hablar y con mi abogado. Tenía oportunidades de quedarme a jugar en Estados Unidos pero ya llevaba seis meses sin jugar por una lesión y el torneo no arrancaba hasta marzo; eran casi nueve meses sin jugar, no puedo pasar tanto tiempo sin jugar”, añadió.

Según Edwin Portillo, técnico del Isidro Metapán, no hay inconvenientes para que el jugador siga en el plantel: “está con el plantel, dice que ya solucionó sus cosas y que está listo para jugar. Solo puede ser acreedor de una multa, nada más, todo está arreglado”.